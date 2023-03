Kakanwil Kemenkumham Jabar Hadiri Kegiatan HUT BNN ke-21 secara virtual di BNNP Jabar

TRIBUNJABAR.ID, Bandung - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar) R. Andika Dwi Prasetya, hadiri kegiatan Hari Lahir Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ke-21 secara virtual di aula Sangkuriang, Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid se Indonesia (Rabu,22/03/2023).

Kegiatan tersebut mengusung tema Akselerasi War on Drugs Menuju Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba). Kegiatan yang disaksikan secara hybrid di Kantor BNNP Jabar dihadiri secara langsung oleh Kepala BNNP Jabar M. Arief Ramdhani, Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya, Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei, serta perwakilan instansi lainnya seperti Pangdam, Polda, Bea Cukai, dan BKKBN Jabar.

Mengawali kegiatan HUT BNN RI ke-21 secara virtual, Inspektur utama BNN RI Wahyono sekaligus ketua pelaksana menyampaikan laporan kegiatannya. Dalam laporannya tujuan diselenggarakan kegiatan ini sebagai perwujudan semangat pembangkitan nasional yang mampu mendorong bangkitnya kesadaran bersama untuk hidup bersatu dalam menggelorakan semangat war on drugs dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Usai menyaksikan laporan kegiatan, acara selanjutnya disambung dengan ucapan HUT BNN ke-21 serta penayangan video dari pimpinan lembaga, Kementerian Republik Indonesia, serta Duta besar Luar Negeri. Selanjutnya disambung dengan sambutan dari Kepala BNN RI Petrus Reinhard.

Dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa peringatan Hari Lahir BNN ini bermaksud untuk memberikan motivasi bagi semua lapisan masyarakat untuk bersama memerangi narkoba sekaligus sebagai momentum evaluasi kinerja BNN. “Tahun pertama saya mendeklarasikan war on drugs dan tahun kedua adalah speed up never let up. Dan ditahun ini bagaimana accelerate for war on drugs. Harapannya ditahun ini bisa mencapai target yang telah ditetapkan dan dirasakan oleh masyarakat luas.” Ucapnya.

Usai menyaksikan sambutan dari Kepala BNN RI secara virtual, selanjutnya BNNP Jabar melakukan sesi penandatanganan MoU dengan Rumah Sakit Jiwa, penandatanganan tersebut dilakukan secara langsung oleh kepala BNNP Jabar.

Setelah penandatangan MoU selesai, kepala BNNP Jabar M. Arief Ramdhani didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya melakukan prosesi pemotongan dan pembagian tumpeng sebagai bentuk memperingati Hari Lahir BNN ke-21.

