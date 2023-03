Jadwal Pekan Ke-32 Liga 1, 31 Maret Penentuan PSM Makassar Juara, Persib Bandung vs Persis Solo

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal pekan Ke-32 Liga 1, PSM Makassar bakal menjadi juara kalau menang atas Madura United. Sementara Persib Bandung bakal menghadapi Persija Jakarta pada hari yang sama, 31 Maret 2023.

Poin PSM Makassar takkan terkejar Persib Bandung maupun Persija Jakarta, jika pada laga melawan Madura United menang.

Poin PSM Makassar bakal menjadi 72 poin, sedangkan maksimal poin Persib Bandung 71 poin.

Sementara Persib Bandung dan Persija Jakarta bertempur dalam laga tunda.

Pada pekan ini juga Persib Bandung bakal menghadapi Persis Solo, Selasa, 4 April 2023.

Persib Bandung dan Persija Jakarta masih akan bertempur habis-habisan untuk memperebutkan posisi kedua.



Jadwal Pekan Ke-32 Liga 1

Kamis, 30 Maret 2023:

Bhayangkara FC Vs RANS Nusantara

Dewa United Vs Persik Kediri

Jumat, 31 Maret 2023:

Madura United Vs PSM Makassar

Persikabo 1973 Vs Barito Putera

Persija Jakarta vs Persija Jakarta (Laga Tunda)

Sabtu, 1 April 2023:

Persita Tangerang Vs Arema FC

Minggu, 2 April 2023:

PSIS Semarang Vs PSS Sleman