FIFA Matchday, Ini Ternyata Alasan Jordi Amat Telat Bergabung dengan Timnas Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Pemain naturalisasi, Jordi Amat belum bergabung dengan Timnas Indonesia jelang melawan Burundi dalam FIFA Matchday.

Timnas Indonesia mengelar latihan perdana bersama pelatih, Shin Tae-yong, Selasa (21/3/2023).

Dua nama naturalisasi belum bergabung dalam latihan itu, yakni Jordi Amat dan Shayne Pattynama.

Jordi Amat yang kini berkarier di Negeri Jiran, Malaysia, izin untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Pemain bertahan JDT tersebut diketahui baru saja merayakan ulang tahunnya ke-31 kemarin, Selasa (21/3/2023).

Terakhir, Jordi terlihat masih bersama sang anak di rumah.

Sambil mengucapkan terima kasih pada semua doa dan ucapan di hari kelahirannya, Jordi membagikan potret diri bersama sang anak.

"Thank you for all the birthday messages! You guys made my day even more special. Feeling grateful and blessed!"

(Terima kasih untuk semua pesan ulang tahun! Kalian membuat hariku menjadi lebih spesial. Merasa bersyukur dan diberkati!)

Jarak Malaysia dan Indonesia tak terlalu jauh, kemungkinan besar Jordi Amat masih izin untuk berkumpul bersama keluarga sebelum membela Timnas Indonesia.

Untuk kesanggupan, Jordi Amat mengaku siap dan tak sabar membela lambang Garuda.

Hal tersebut diungkap Jordi Amat setelah menerima panggilan TC Timnas untuk melakoni FIFA Matchday.

"Terhormat dipanggil kembali oleh @pssi. Siap memberikan segalanya untuk Indonesia #KitaGaruda #FIFADate," tulis @jordiamat5.

Berbeda dengan Jordi Amat yang siap membela Timnas Indonesia, Shayne Pattynama belum memberikan tanda-tanda segera ke Indonesia.