Sempat Kesulitan Rebut Tiga Poin, Luis Milla Bahagia Persib Bandung Bisa Raih Kemenangan lagi

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla merasa bahagia anak-anak asuhnya bisa kembali merebut kemenangan saat melawan Dewa United.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan melawan Dewa United pada pekan ke-31 Liga 1 2022/2023 di Stadion Pakansari, Senin (20/3/2023).

Kemenangan tersebut merupakan yang pertama kali dalam empat laga terakhir.

Dalam tiga laga sebelumnya, Persib Bandung sempat kesulitan untuk merebut tiga poin dari lawan.

Para Pangeran Biru bahkan dua kali berturut-turut dikalahkan oleh tim papan bawah, Barito Putera dan Persik Kediri.

Kemudian Persib Bandung harus rela berbagi poin dengan Persebaya Surabaya.

Kerja keras para Maung Bandung untuk merebut kemenangannya lagi terbayarkan ketika berhadapan dengan Dewa United.

Atas kemenangan itu, Luis Milla kini bisa kembali merasakan kebahagiaan.

"Happy for the team's victory (bahagia dengan kemenangan tim)," tulis Luis Milla dikutip dari Instagram @luismillacoach pada Selasa (21/3/2023).

Bahkan pelatih asal Spanyol itu sudah memikirkan laga selanjutnya yang akan dihadapi.

"Already thinking about the next match (sudah memikirkan laga selanjutnya)," kata Luis Milla.

"Thanks to all #bobotoh for the support (terima kasih untuk semua bobotoh atas dukungannya)," pungkas Luis Milla.

Kebahagiaan yang dirasakan Luis Milla itu dirasakan juga oleh para bobotoh seperti yang terlihat dalam kolom komentar unggahan tersebut.

Bahkan para bobotoh memohon agar Luis Milla bisa terus bertahan di Persib Bandung dan mengantarkan tim kesayangannya itu menjadi juara.