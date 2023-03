Kembali ke Era 1980-an, Kunjungi Museum 198X Bandung dengan 3.300 Koleksi Mainan Tempo Dulu

Bernostalgia dengan koleksi mainan di Museum Mainan 198X di Jalan Sunda No 39, Kota Bandung.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa sangka, toko mainan Zero Toys terdapat galeri bawah tanah atau Museum Mainan 198X yang menyimpan 3.300 koleksi berada di Jalan Sunda No 39, Kota Bandung.

Aldo Ikhwanul Khalid , pemilik museum ini mengumpulkan mainan vintage dari era 1980-1990 sejak tahun 2008 silam.

"Nama dari museum, sebagai ciri bahwa mainan yang ada disini pada era 80-an, X itu kan bisa 81-89. Jadi disimpulkan 198x," ujarnya, saat ditemui Tribunjabar.id di Museum 198X, Minggu petang (19/3/2023).

Bernostalgia dengan koleksi mainan di Museum Mainan 198X di Jalan Sunda No 39, Kota Bandung. (Tribun Jabar/Nappisah)

Toko Mainan Zero Toys sendiri telah ada sejak tahun 1999 bersama empat orang kawannya sehingga tercetus toko yang berdiri hampir 24 tahun.

Sebelum berkeliling museum, Aldo meminta pengunjung menebak pintu rahasia di Toko Mainan Zero Toys untuk menghubungkan ke galeri bawah tanah.

Baca juga: Sejarah Pasar Gembrong, Pasar Mainan di Jakarta yang Baru Saja Terbakar

Di dalam ruangan dengan luas 20 meter persegi ini dipenuhi jajakan mainan vintage yang siap dijual.

Anda akan tertegun dengan pintu rahasia dari Toko ini, saat tiba di ruang penghubung terdapat pajangan dinding yang bertuliskan "welcome to the past"

Bernostalgia dengan koleksi mainan di Museum Mainan 198X di Jalan Sunda No 39, Kota Bandung. (Tribun Jabar/Nappisah)

Tak lupa, foto presiden ke-2 Soeharto yang terbingkai di dinding menyambut pengunjung seakan mengajak kembali mengingat era 80-an.

Sensasi mengenang masa kecil akan terasa, begitu anda melihat koleksi mainan lawas yang terjajar rapi dan terawat dengan baik.

Baca juga: Rudi Hermawan Ubah Limbah Kayu Jadi Kendaraan Mainan Bernilai Ekonomis, Harganya hingga Rp 500 Ribu

Aldo Ikhwanul Khalid menuturkan, terdapat tiga zona di Museum 198X. Ia mengajak untuk berkeliling di area pertama menyajikan mainan dari karakter film kartun dan komik.

Pada area ini dilengkapi dengan alat pemutar video serta televisi tempo dulu yang masih berfungsi.

Bernostalgia dengan koleksi mainan di Museum Mainan 198X di Jalan Sunda No 39, Kota Bandung. (Tribun Jabar/Nappisah)

Selanjutnya, pengunjung akan diajak untuk menjelajahi area kedua yang dijuluki sebagai ruang TVRI. "Semua karakter dari kartun yang ditayang di TVRI ada di sini," imbuhnya.

Ia menuturkan, di era tersebut hanya TVRI stasiun pertama di Indonesia yang tayang di televisi.

Baca juga: WASPADA Ada Kartu Mainan Anak Rp 1000 yang Sedang Trend, Ternyata Terkoneksi ke Situs Judi Online

Pengunjung akan mendapati gerobak penjual mainan keliling yang dipenuhi mainan dari mulai komik lawas sampai pesawat rakitan jadul.