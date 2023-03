Wasit Persib vs Dewa United, Belum Pernah Pimpin Laga Maung Bandung di Liga 1 2022-2023

TRIBUNJABAR.ID - Pipin Indra Pratama bakal menjadi wasit Persib vs Dewa United di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/3/2023) puku 15.00.

Pipin Indra Pratama belum pernah memimpin laga Persib Bandung di Liga 1.

Pasa musim ini Pipin sudah memimpin empat laga di Liga 1 2022-2023.

Dalam sebuah laga Pipin pernah mengeluarkan 8 kartu kuning. Laga tersebut adalah Dewa United vs PSS Sleman, 4 September 20222.

Saat menjadi wasit Persib vs Dewa United Pipin akan didampingi asisten wasit 1 Nurhadi dan asisten wasit 2 Mochamad Arifin.

Adapun asisten wasit tambahan 1 adalah Heru Cahyono dan asisten wasit tambahan 2 Bardan Landihae.

Kemudian untuk cadangan wasit adalah Arsyad Najamudin.

Yang Menjadi Wasit Persib vs Dewa United

WASIT: PIPIN INDRA PRATAMA Histori

ASISTEN WASIT 1: NURHADI

ASISTEN WASIT 2: MOCHAMAD ARIFIN

ASISTEN WASIT TAMBAHAN 1: HERU CAHYONO

ASISTEN WASIT TAMBAHAN 2: BARDAN LANDIHAE

CADANGAN WASIT: ARSYAD NAJAMUDDIN

Catatan Pipin Indra Pratama

04/09/2022 DEWA UNITED FC vs PSS SLEMAN 8 KK 0 KM

09/01/2023 PSIS SEMARANG vs BHAYANGKARA FC 3 KK 0 KM

11/02/2023 PERSITA TANGERANG vs BHAYANGKARA FC 4 KK 0 KM

03/03/2023 PERSIKABO 1973 vs BALI UNITED FC 6 KK 1 KM

