Persib Bandung

Wasit Persib vs Dewa United, Belum Pernah Pimpin Laga Maung Bandung di Liga 1 2022-2023

Pipin Indra Pratama bakal menjadi wasit Persib vs Dewa United di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/3/2023) puku 15.00.

Penulis: Januar Pribadi Hamel | Editor: Januar Pribadi Hamel
zoom-inlihat foto Wasit Persib vs Dewa United, Belum Pernah Pimpin Laga Maung Bandung di Liga 1 2022-2023
kedirikota.go.id
Pipin Indra Pratama bakal menjadi wasit Persib vs Dewa United di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/3/2023) puku 15.00. 

TRIBUNJABAR.ID - Pipin Indra Pratama bakal menjadi wasit Persib vs Dewa United di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (20/3/2023) puku 15.00.

Pipin Indra Pratama belum pernah memimpin laga Persib Bandung di Liga 1.

Pasa musim ini Pipin sudah memimpin empat laga di Liga 1 2022-2023.

Dalam sebuah laga Pipin pernah mengeluarkan 8 kartu kuning. Laga tersebut adalah Dewa United vs PSS Sleman, 4 September 20222.

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Saat menjadi wasit Persib vs Dewa United Pipin akan didampingi asisten wasit 1 Nurhadi dan asisten wasit 2 Mochamad Arifin.

Adapun asisten wasit tambahan 1 adalah Heru Cahyono dan asisten wasit tambahan 2 Bardan Landihae.

Kemudian untuk cadangan wasit adalah Arsyad Najamudin.

Yang Menjadi Wasit Persib vs Dewa United

WASIT: PIPIN INDRA PRATAMA Histori
ASISTEN WASIT 1: NURHADI
ASISTEN WASIT 2: MOCHAMAD ARIFIN
ASISTEN WASIT TAMBAHAN 1: HERU CAHYONO
ASISTEN WASIT TAMBAHAN 2: BARDAN LANDIHAE
CADANGAN WASIT: ARSYAD NAJAMUDDIN

Catatan Pipin Indra Pratama

04/09/2022 DEWA UNITED FC vs PSS SLEMAN 8 KK 0 KM
09/01/2023 PSIS SEMARANG vs BHAYANGKARA FC 3 KK 0 KM
11/02/2023 PERSITA TANGERANG vs BHAYANGKARA FC 4 KK 0 KM
03/03/2023 PERSIKABO 1973 vs BALI UNITED FC 6 KK 1 KM

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Sumber: Tribun Jabar
Tags
Wasit Persib vs Dewa United
Persib Bandung
Dewa United
Pipin Indra Pratama
Bali United
Stadion Pakansari

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