Moment Ramadhan, Nikmati Sajian Makan Babakaran di Crowne Plaza Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di bulan suci ini, untuk merayakan momen berbuka puasa, The Crowne Plaza Bandung menawarkan kuliner khas Ramadhan dalam sajian “MABAR DI LEMBONG” atau Makan Babakaran Di Lembong.

Bulan Ramadhan merupakan bulan suci yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan budaya silaturahmi dengan mengadakan kegiatan buka bersama dengan keluarga, rekan, teman kantor, ataupun reuni dengan teman lama merupakan sebuah tren untuk merayakan Ramadhan.

Hidangan Ramadhan yang akan disajikan mulai 22 Maret hingga 21 April 2023 ini menampilkan salah satu hidangan tradisional warisan yang lezat: daging domba bakar utuh.

Kelezatan yang dikenal sebagai "Kambing Guling" ini di Indonesia sering disajikan saat perayaan penyambutan, atau hari-hari khusus keagamaan.

Hanya di Crowne Plaza Bandung, Kambing Guling akan disajikan di setiap hari dalam sajian parasmanan All You Can Eat “MABAR DI LEMBONG”.

"Salah satu menu yang wajib dicoba bersama Kambing Guling adalah nasi biryani - paduan pilaf Persia dan nasi pedas asli dari India yang membuat rasanya menjadi lebih lezat," ujar Fanny Karmarani, Marketing Communication Manager Crowne Plaza Bandung, saat ditemui disela-sela acara, Jumat malam (17/3/2023).

Ia menuturkan, nasi yang diolah dengan bumbu dan rempah-rempah memiliki rasa yang berbeda dan sangat cocok dipadukan dengan daging domba bakar dan makanan Indonesia lainnya.

"Harga yang dibanderol Rp 380.000,- net/orang, selain kambing Guling, “MABAR DI LEMBONG” akan menyajikan beragam makanan khas Ramadhan di Mosaic Restaurant dipadukan dengan makanan khas Timur Tengah, Melayu, serta cita rasa jajanan dan masakan Indonesia yang lezat," jelasnya.

Tak hanya itu, ada banyak promo yang bisa dipakai untuk menikmati “MABAR DI LEMBONG”, diantaranya adalah diskon 20 persen bagi member IHG One Rewards dan pembayaran dengan Kartu Kredit BCA.

Dapatkan juga potongan sebesar 15 persen untuk reservasi 2-4 orang (Rp 323.000,-net/orang), 20 persen untuk reservasi 5-6 orang (Rp 304.000,-net/orang), dan semakin banyak jumlah orang dalam satu reservasi, semakin besar pula potongan harga yang didapatkan.