Instagram Pitha Haningtyas Mentari, Kekasih Syabda Perkasa Belawa, Dibanjiri Doa dan Belasungkawa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Dunia bulutangkis Tanah Air berduka sangat dalam atas meninggalnya Syabda Perkasa Belawa.

Kabar sedih ini menyeruak ketika Syabda Perkasa Belawa bersama sang ibu tercinta Anik Sulistyowati meninggal dunia dalam kecelakaan di jalan tol Pemalang, Senin (20/3/2023).

Kabar memilukan ini sontak membuat sosok atlet cantik Pitha Haningtyas Mentari jadi sorotan.

Ini karena Pitha Haningtyas Mentari atau yang akrab disebut Tari, adalah kekasih Syabda Perkasa Belawa.

Hal ini membuat Instagram Tari dibanjiri oleh ucapan bela sungkawa serta doa dari warganet.

Tari sendiri saat ini tengah berada di Swiss untuk mengikuti turnamen Swiss Open 2023 yang akan dilaksanakan mulai esok 21 - 26 Maret 2023.

Di Swiss Open 2023, Tari akan memperebutkan medali Swiss Open bersama pasangannya Rinov Rivaldy.

Meninggalnya Syabda Perkasa Belawa membuat warganet ramai-ramai mengucapkan bela sungkawa pada kolom komentar unggahan terakhir Tari.

Warganet juga membanjiri kolom komentar tersebut dengan doa dan dukungan untuk pertandingannya esok hari.

"Pithaa semangat walaupun hati km hancur semoga itu tak akan jadi kendala buat fokus di turnamen selanjutnya ya hug jauhh," tulis @buba.market.

"Kakk, semangat terus yaa, besok udah swiss open, i kamu harus kuat kaa, buktiin kalo dia bisa lihat kamu," tulis @bctbatsijiing.

"Semangat ya. Pasti campuraduk skrng. Doa nya sj banyak banyak," tulis @my_nm.rv.

Selain itu, Tari juga mendapat dukungan dari sesama Pebulutangkis, yakni Gregoria Mariska Tunjung. Melalui akun Instagramnya, Gregoria tampak menggenggam tangan Tari sembari menguatkan rekannya itu.

"We all love you and here for you, stay strong," tulis Gregoria.