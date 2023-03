Jakarta Lavani Allo Bank Gondol Empat Trofi Individu Setelah Juara Proliga 2023

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta Lavani Allo Bank memborong empat trofi individu setelah memenangi Proliga 2023.

Jakarta Lavani menjadi juara setelah mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Minggu (19/3/2023) malam.

Setelah memastikan juara, tiga pemain dan pelatih Jakarta Lavani mendapatkan trofi individu.

Hendra Kurniawan menjadi best blocker, kemudian Dio Zulfikri (best setter), Nicolas Ernesto Vives (best coach), dan Fahry Septian Putratama menjadi pemain terbaik.

Di final yang berlangsung seru, Jakarta Lavani menang 3-2 (25-22, 22-25, 24-25, 25-21, 15-8).

Seperti Bandung bjb Tandamata di sektor putri, Jakarta Lavani juga juara back to back setelah pada Proliga 2022 juga menjadi yang terbaik.

Di Proliga 2023, Jakarta Bhayangkara Presisi merupakan satu-satunya tim yang pernah mengalahkan Jakarta Lavani.

Hal itu terjadi di fase reguler yang berlangsung di Palembang, Sumatera. Kekalahan itu terjadi di putaran pertama.

Setelah itu, Jakarta Lavani selalu menang dalam empat pertarungan selanjutnya. Empat pertemuan itu terjadi di putaran kedua, dua laga di final four, serta di final.

Di partai final, Jakarta Lavani sempat kehilangan dua set, set kedua dan ketiga. Namun, mereka berhasil bangkit di set keempat dan kemudian mengambil set kelima sehingga juara dalam dua tahun beruntun. (*)

Penghargaan individu sektor putra Proliga 2023:

Best Server: Farhan Halim (Jakarta STIN BIN)

Best Spiker: Daudi Okello (Jakarta Bhayangkara Presisi)

Best Blocker: Hendra Kurniawan (Jakarta Lavani Allo Bank)

Best Setter: Dio Zulfikri (Jakarta Lavani Allo Bank)

Best Libero: Muhammad Ridwan (Jakarta STIN BIN)

Top Skorer: Rivan Nurmulki (Surabaya BIN Samator)

Best Coach: Nicolas Ernesto Vives (Jakarta Lavani Allo Bank)

Best Player: Fahry Septian Putratama (Jakarta Lavani Allo Bank)

Daftar juara sektor putra Proliga 2023: