KAI Didaulat Sebagai BUMN Non Tbk Terpopuler di Media Cetak dan Online tahun 2022

TRIBUNJABAR.ID, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dinobatkan sebagai pemenang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2023 kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online tahun 2022, Sub Kategori BUMN Non Tbk. Penghargaan tersebut diterima oleh Vice President Public Relations KAI Joni Martinus di Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Jumat (17/3).

“KAI menyampaikan terima kasih kepada PR Indonesia atas penghargaan yang diberikan. Pencapaian ini akan semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja kehumasan perusahaan dalam rangka mendukung visi dan misi KAI,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Lebih lanjut Joni mengatakan, seorang PR harus memiliki semangat kepedulian yang tinggi dan responsif dalam menangani setiap isu yang terjadi. Juga memiliki konsistensi yang berkelanjutan untuk terus menjaga serta meningkatkan image positif perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dan informasi yang terukur, pemberitaan yang positif, piawai dalam mengelola aksi dan isu korporasi, serta senantiasa membangun kolaborasi pada lintas sektoral dan stakeholders.

“Penghargaan ini juga akan semakin memacu KAI untuk selalu melakukan inovasi dan adaptasi, serta komunikatif dalam melakukan strategi komunikasi kepada eksternal dan internal. Harapannya masyarakat semakin banyak yang menggunakan layanan KAI,” kata Joni.

Adapun pada penilaian kategori ini, PR INDONESIA bekerja sama dengan Indonesia Indicator telah melakukan monitoring pemberitaan terhadap ratusan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD di media cetak dan online lokal, sepanjang periode tanggal 1 Januari - 31 Desember 2022. Monitoring menggunakan metode kuantitatif secara real time dan analisis kualitatif dengan menarik data dari 250 media cetak dan 11 ribu media online.

Berdasarkan data KAI selama 2022, terdapat 96.409 pemberitaan seputar KAI yang dimuat di 3.964 media cetak, 90.344 berita di media online, dan 2.101 berita di media televisi. Banyaknya pemberitaan KAI di media massa menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap layanan KAI dan perkembangan perkeretaapian di Indonesia.

Penghargaan tersebut menambah daftar pencapaian KAI di sektor kehumasan di awal tahun 2023 ini. Pada 24 Februari 2023, KAI mendapatkan penghargaan sebagai Best Public Relation in Company Innovation on Improving Railway Facilities, Infrastructure and Digital Transformation (Category: Transportation) dalam ajang Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Serta pada 9 Maret 2023, KAI meraih Juara 1 kategori Media Relations Management dan Best Keterbukaan Informasi Publik dalam Ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023 yang digelar Kementerian BUMN.