Bungah Manggih Munggah…IFAF goes to Milan

TRIBUNJABAR.ID, KOTA BANDUNG – Puluhan Pengusaha, Designer dan Para Pelaku Fashion hadiri acara “Bungah Manggih Munggah” yang bertempat di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, Jl. Rancabentang No. 24 Ciumbuleuit Bandung, Selasa, 14 Maret 2023.

Acara ini digelar oleh Indonesia Fashion & Arts Festival (IFAF) dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1444 H sekaligus dalam rangka evaluasi kegiatan IFAF bersama NYIFW (New York Indonesia Fashion Week) 2023 di New York bulan Februari lalu dan membahas agenda-agenda IFAF selanjutnya.

Disampaikan Founder IFAF sekaligus Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Lina Marlina Ruzhan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan program-program IFAF dan sebagai bentuk rasa terima kasih atas partisipasi para designer yang telah ikut serta dalam event NYIFW 2023.

Dimana dalam event NYIFW 2023 tersebut, IFAF menampilkan 15 designer yang berasal dari Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi dan Bali. Diantaranya Lady Dahlia, Hanny Lovely X Pegadaian, Defrico Audy X Kabupaten Buton Tengah X Kabupaten Gowa X Kabupaten Bombana, Yumna Shiba, Anggodo, Eva Yasul, Arunika Dewi X Malik Moestaram, Rudi Sularso (Bagus Batik Indonesia), Faisal Fatich (Bagus Batik Indonesia), Fenta House by Feny Ardian, DeChatique by Ning Santoso, Layka by Fitri, Ansania Premium X Kantis, Zuebarqa by Benz dan Lina Marlina X Malik Moestaram.

Lina juga menyampaikan bahwa agenda IFAF goes to New York dalam event NYIFW 2023 di Kota New York Amerika Serikat bulan Februari silam tentunya tidak akan berhasil dan berjalan lancar tanpa ada dukungan dari para sponsor.

Dalam hal ini Lina mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor terutama kepada Bank BJB selaku sponsor utama, kemudian Pegadaian, BTPN Syari’ah, IDX dan BPR Syari’ah HIK Parahyangan.

Lina mengatakan bahwa IFAF memiliki banyak agenda yang akan digarap kedepannya, dan yang terdekat Ramadhan Fashion Market di Trans Studio menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada juga Hand Arty di Korea dan salah satu agenda besar nya adalah IFAF goes to Milan untuk mengikuti event Milan Indonesia Fashion Week yang akan digelar bulan September mendatang.

Lina berharap para designer yang hadir dalam acara Bungah Manggih Munggah kali ini dapat ikut bergabung dalam agenda-agenda IFAF baik di dalam negeri maupun di luar negeri salah satunya pada agenda IFAF di Milan Indonesia Fashion Week nanti.

Adapun model pakaian yang akan dipertunjukan dalam event di Milan tentunya adalah desain terbaru yang up to date dan akan menjadi tren di tahun 2024 nanti dengan tetap mengangkat wastra Indonesia agar bisa dikenal di dunia internasional.