Ramadan Seminggu Lagi, Harga Cabai Rawit Merah di Majalengka Melejit, Bagaimana Komoditas Lain?

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Harga bahan pangan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, merangkak naik menjelang Ramadan.

Salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan signifikan adalah cabai rawit, yang kini menembus harga Rp 80 ribu per kilogram.

Menurut catatan pihak pengelola pasar tradisional Sindangkasih, Cigasong, Majalengka, pada Jumat (17/3/2023), harga cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp 20 ribu.

Padahal pada pekan lalu, harganya masih berkisar di angka Rp 60 ribu per kilogram.

"Baru awal pekan ini naiknya (cabai rawit merah)," ujar Koordinator Pengelola Pasar Tradisional Sindangkasih Cigasong, Supriadi, kepada Tribun, Jumat (17/3/2023).

Hasil dialog dengan pedagang, jelas dia, kenaikan harga cabai rawit ditengarai karena menipisnya stok.

Sementara suplai dari kabupaten lain terbatas.

"Tapi yang naik cuma cabai rawit merah, ya. Cabai rawit biasa dan hijau tetap di angka Rp 50 ribu per kilogram."

"Sedangkan untuk cabai merah beuty, keriting, dan biasa masih harganya Rp 50-60 ribu per kilogram," ucapnya.

Supriadi menilai, kenaikan harga menjelang Ramadan dianggap hal yang biasa.

Ia pun memprediksi harga tersebut dan komoditas lainnya akan semakin naik di awal bulan Ramadan nanti.

Harga komoditas lainnya juga tercatat mengalami kenaikan meski tak siginifikan.

Harga telur ayam naik Rp 3 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogram, daging ayam naik Rp 2 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram, dan ikan mas naik Rp 4 ribu menjadi Rp 44 ribu per kilogram.

Gula merah juga naik menjadi Rp 15 ribu yang sebelumnya Rp 14 ribu per kilogram.

Sejumlah komoditas lain berupa bawang, minyak goreng, dan beras masih terpantau stabil. (*)