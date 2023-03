Chord dan Lirik Lagu Edana Manusia, Lagu Sunda dari Doel Sumbang: Di Morah Mareh Ngabelaan Ekstasi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Edana Manusia dari Doel Sumbang.

Karya Doel Sumbang masih menjadi lagu Sunda yang banyak digemari.

Bahkan, lagunya tak jarang dinyanyikan oleh sejumlah selebritis.

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan lirik lagu Edana Manusia.

Chord Lagu Ema (Edana Manusia)

Em C

Ema...

Em

Keur naon silaing Ema

C Am

Eta sirah gudag gideug

Em

Make kacapanon hideung

Em C

Ema....

Em

Geura balik silaing Ema

C Am

Hayam jalu geus kongkorongok

Em

Panon poe tereh bijil

Am

Ema...

Em

Na keur naon silain triping Ema

C

Pan geus puguh gara-gara triping Ema

Em

Hirup silaing jadi pakusut

Reff:

Em

Mimiti harga diri

Nepi ka kahormatan

D Em

Di morah mareh ngabelaan ekstasi



Mimiti harga diri

Nepi ka kahormatan

D Em

Ludes teu nyesa dituker ku ekstasi

C

Ema...

Em

Sing nyaah ka diri sorangan Ema

C

Ema....

Em

Sing karunya ka indung bapa

