Jadwal Liga Champions: Livepool Jalani Mission Impossible di Kandang Real Madrid

TRIBUNJABAR.ID - Empat pertandingan akan menentukan kelolosan menuju perempat final atau 8 besar Liga Champions pekan ini.

Manchester City vs RB Leipzig, yang akan menjalani leg kedua 16 besar, merupakan salah satu dari empat pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

Tiga pertandingan lainnya adalah FC Porto vs Inter Milan, Napoli vs Eintracht Frankfurt, dan Real Madrid vs Liverpool.

Menurut jadwal Liga Champions 2022-2023, leg kedua Man City va Leipzig dan FC Porto vs Inter Milan akan digelar pada Rabu (15/3/2023) dini hari WIB.

Baca juga: Setelah Mempermalukan Man United, Liverpool Dipermalukan Tim Papan Bawah Bournemouth

Man City, yang mendapat giliran menjadi tuan rumah leg kedua 16 besar, bakal menyambut RB Leipzig di Stadion Etihad, Manchester, Inggris.

Sebelumnya, pada leg pertama di markas RB Leipzig, Man City besutan Josep "Pep" Guardiola meraih hasil imbang 1-1.

Dengan demikian, mereka perlu memenangi leg kedua untuk memastikan satu tempat di perempat final Liga Champions 2022-2023.

Di laga lain, Inter Milan, yang akan bertamu ke markas FC Porto, setidaknya perlu meraih hasil imbang untuk lolos ke perempat final.

Pasalnya, sebelumnya, Inter Milan telah memetik kemenangan 1-0 ketika menjamu FC Porto pada leg pertama.

Setelah leg kedua Man City vs Leipzig dan FC Porto vs Inter rampung, rangkaian 16 besar Liga Champions akan dilanjutkan dengan laga Napoli vs Eintracht Frankfurt dan Real Madrid vs Napoli.

Napoli dan Real Madrid berada dalam posisi yang diuntungkan setelah memetik kemenangan pada leg pertama.

Mereka juga diuntungkan karena akan melakoni leg kedua 16 besar dengan status tuan rumah.

Sebaliknya, situasi akan terasa sulit bagi Eintracht Frankfurt dan Liverpool yang harus mengejar ketertinggalan saat bertanding di markas lawan.

Pada leg pertama, Eintracht Frankfurt kalah 0-2 dari Napoli, sedangkan Liverpool takluk 2-5 di hadapan Real Madrid.