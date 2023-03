Inilah Harapan Ciro Alves Saat Persib Bandung Ulang Tahun ke-90, Merasa Bangga Jadi Pangeran Biru

TRIBUNJABAR.ID - Inilah harapan Ciro Alves untuk Persib Bandung yang tengah berulang tahun hari ini.

Persib Bandung tengah memperingati hari jadinya yang ke-90, Selasa (14/3/2023).

Tentunya momen ini menjadi hari yang begitu spesial dan ditunggu-tunggu.

Striker Persib Bandung, Ciro Alves pun mengungkapkan harapannya untuk tim kebanggaannya saat ini.

Meski belum lama bergabung dengan Maung Bandung, Ciro Alves sudah semakin biru dan totalitas.

Hal itu diungkapkannya melalui unggahan di Instagramnya.

Ciro Alves berharap yang terbaik untuk Persib Bandung dalam setiap perjalanannya.

Tak hanya untuk tim, Ciro Alves pun berdoa untuk para penggemar Maung Bandung, bobotoh.

"Happy Birthday @persib I wish all the best in your life and to all the fans (Selamat Ulang Tahun @persib Saya berharap yang terbaik dalam hidup Anda dan untuk semua penggemar)," kata Ciro Alves dikutip dari Unggahan Instagramnya, Selasa (14/3/2023).

Bagi Ciro Alves, bergabung dengan Persib Bandung adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan.

Pemain bernomor punggung 77 itu mengaku senang mengenakan baju biru dan mewakili Kota Bandung.

"It is an honor and privilege to wear the blue shirt and represent the city of Bandung (Merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan untuk mengenakan kemeja biru dan mewakili kota Bandung)," sambungnya.

Lebih lanjut, striker asal Brasil itu mengaku benar-benar senang berada di antara Persib Bandung dan bobotoh.

Ia mengaku tulus dan mengerahkan seluruh cintanya untuk Persib Bandung.