Chord dan Lirik Lagu Nami Abdi Jurig, Lagu Sunda dari Doel Sumbang: Rerencangan Jalmi Ageung

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Nami Abdi Jurig.

Nami Abdi Jurig adalah salah satu lagu Sunda milik Doel Sumbang yang populer.

Tak sedikit, lagunya banyak dinyanyikan ulang oleh sejumlah selebritis.

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan lirik lagu Nami Abdi Jurig.

Chord Lagu Nami Abdi Jurig

Am G Am

Nepangkeun nami abdi jurig

G Am

Padamelan ngaheureuyan

G Am

Dugikeun ka nyilakakeun

G Dm

Teu dikampung teu dikota

Am

Pokona dimana-mana

Am G Am

Nepangkeun nami abdi jurig

G Am

Rerencangan jalmi ageung

G Am

Sobat dalit konglomerat

G Dm

Sareng pejabat nu bangsat

Am

Nu sok nipu rakyat

G Dm

Abdi mah

resep bergaul jeung aranjeunna

Dm Am

G Dm

halal haram tara janten pasualan

Dm

Nu penting makmur

Am

Wareg beuteung wareg bujur

Am G Am

Nepangkkeun nami abdi jurig

G Am

Pami salira kabita

G Am

palay ngajago di dunya

G Am

Kedah siga aranjeunna

G Dm

Halalkeun sagala cara

Am

Akherat mah kuma jaga

