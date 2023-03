Komunitas HPCI Jabar Banten Dibekali Ilmu Safety Riding di AHM SRC Park Deltamas

TRIBUNJABAR.ID,- PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menggelar Pelatihan Safety Riding bersama anggota komunitas dari Honda PCX Indonesia (HPCI) wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Banten di Astra Honda Motor Safety Riding Center Park di kawasan Deltamas, Jawa Barat.



Kegiatan bertajuk Community Goes to AHM Safety Riding Park Center Deltamas berlangsung selama 2 hari mulai dari 11-12 Maret 2023. Dimana peserta yang mengikutinya berasal dari berbagai komunitas Honda PCX yang datang dari 19 daerah yang masuk koordinator wilayah HPCI Jabar dan Banten diantaranya dari Bandung, Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Pangandaran, Kab. Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Cikarang, Cirebon, Indramayu, Subang, Cisadane, Cilegon dan juga Banten.

PT DAM gelar Pelatihan Safety Riding bersama anggota komunitas dari Honda PCX Indonesia (HPCI) wilayah Jabar dan Banten

Promotion Department Head DAM, Demmy Firmansyah mengatakan, “Para peserta diberi pelatihan dan pembekalan terkait safety riding juga diberikan materi berupa teori dasar keselamatan berkendara dan touring kemudian dilanjutkan dengan sesi praktek safety riding pada pengereman, slalom course, dan narrow plank.”



“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pembekalan tak hanya safety riding tapi juga terkait edukasi #Cari_Aman, management club, management event dan tata kelola terkait sosial media kepada kepengurusan inti dan perangkat sebuah organisasi komunitas dan club motor,” ujar Demmy.



Community Goes to AHM Safety Riding Park Center Deltamas ini dihadiri juga oleh para pengurus organisasi seperti Ketua Umum Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Bpk Purwoko Kristojohadi, Ketua Koordinator Wilayah HPCI Jabar dan Banten Bro Jezen Fauzan, serta Ketua Umum Ikatan Motor Honda Jawa Barat (IMHJB) Bro Goy.



AHM Safety Riding Park (AHMSRP) yang menjadi bagian dari fasilitas ini merupakan pusat pelatihan Safety Riding Honda terbesar di kawasan Asia Tenggara yang dibangun dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman keselamatan di jalan raya dan keterampilan berkendara. Dibangun di atas lahan 8,5 hektar, fasilitas terbaru ini mampu menampung 15.000 orang untuk berlatih berkendara setiap tahun dengan berbagai sarana dan fasilitas edukasi secara lengkap. Bangunan ini memiliki fasilitas fungsional seperti ruang multi fungsi, ruang kelas, ruang ujian, ruang simulator, asrama, sarana olahraga serta ruangan penunjang lainnya.



Selain fasilitas bangunan, pusat pelatihan berkendara ini dilengkapi dengan Safety riding course yang dibekali dengan karakter kontur jalan yang disesuaikan dengan kondisi jalan di Indonesia, baik kondisi jalan aspal maupun kondisi jalan off-road. Berdiri di atas lahan 4 hektar, area ini digunakan untuk pelatihan berkendara sepeda motor yang aman, seperti teknik pengereman, teknik keseimbangan, teknik menikung, teknik melewati jalanan bergelombang, menanjak dan menurun serta teknik memprediksi bahaya.



AHMSRP juga dilengkapi Kids Traffic Park yang dapat menampung pelatihan terhadap 2.000 anak setiap tahun. Melalui edukasi usia dini, anak-anak diajarkan untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas, cara menyeberang jalan yang aman menggunakan jalur penyeberangan, dan cara berinteraksi dengan pengguna jalan lain dengan berbagai alat peraga yang tersedia.