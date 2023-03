Fariq Hitaba Bakal Pimpin Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Berpotensi Banjir Kartu Kuning

TRIBUNJABAR.ID - Wasit Fariq Hitaba bakal memimpin laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung pada pekan ke-30 Liga Indonesia 2022-2023.

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, pekan ke-30 Liga 1, bakal berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Senin (13/3/2023).

Sebelum memimpin laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Fariq Hitaba sudah jadi wasit di tujuh pertandingan di Liga 1 musim ini.

Dua di antaranya memimpin laga Persib Bandung melawan Dewa United yang berakhir 1-1 pada 14 Desember 2022.

Kemudian, saat Persib Bandung melawan Bali United yang berkahir 1-1 pada 10 Februari 2023.

Pada laga tersebut, Fariq Hitaba boros kartu kuning. Sebanyak 9 kartu kuning dia keluarkan.

Ini merupakan jumlah kartu kuning terbanyak yang dikeluarkan Fariq Hitaba selama menjadi wasit di Liga 1 2022-2023.

Fariq Hitaba pada laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung bakal didampingi asisten wasit 1 Harry Cristanta dan asisten wasit 2 Mohammad Ansori.

Adapun asisten wasit tambahan 1 Ikhsan Prasetya Jati dan asisten wasit tambahan 2 Tommi Manggopa.

Fariq Hitaba pernah dihukum PSSI karena tindakannya yang unik.

Dia sempat menganulir tendangan penalti setelah melihat ulangan kejadian melalui layar kamera televisi.

Padahal PSSI belum menerapkan VAR di pertandingan Liga 1.

Fariq Hitaba saat mengubah keputusan penalti di laga PS TNI vs Persija Jakarta, 8 Juni 2017. Fariq membatalkan penalti PS TNI. (pstni official)

Persitiwa ini terjadi saat memimpin laga Persija Jakarta vs PS TNI di Liga 1 2017.

Catatan Fariq Hitaba

23/07/2022 Bali United Fc Vs Persija Jakarta 5 Kk 0

30/09/2022 Bali United Fc Vs Persikabo 1973 1 Kk 0

14/12/2022 Dewa United Fc Vs Persib Bandung 7 Kk 0

16/12/2022 Persija Jakarta Vs Persebaya Surabaya 6 Kk 0

23/01/2023 Persebaya Surabaya Vs Bhayangkara Fc 3 Kk 0

10/02/2023 Bali United Fc Vs Persib Bandung 9 Kk 0

26/02/2023 Madura United Fc Vs Persija Jakarta 4 Kk 0

Perangkat Pertandingan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

Pengawas Pertandingan: Rahman Latuconsina

Wasit: Fariq Hitaba

Asisten Wasit 1: Harry Cristanta

Asisten Wasit 2: Mohammad Ansori

Asisten Wasit Tambahan 1: Ikhsan Prasetya Jati

Asisten Wasit Tambahan 2: Tommi Manggopa

Cadangan Wasit: Adi Nanda

