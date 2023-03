Ekonomi Kreatif di Bidang Fashion, Indonesia Hijab Walk 2023 Sukses Digelar Selama Tiga Hari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perhelatan Indonesia Hijab Walk 2023 menampilkan karya terbaik dari ratusan pelaku industri fesyen, sukses diselenggarakan pada 10-12 Maret 2023 di Trans Convention Centre Jalan Gatot Subroto No.289, Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Konsep yang diusung Indonesia Hijab Walk 2023 mengambil konsep fesyen and beauty dimana terdapat banyak produk fesyen dan kecantikan dengan tema Ramadan Kareem untuk berbagi kasih menjelang Ramadan 2023.

"Didalamnya ada program chairity memberikan satu slot khusus anak yatim dan disibilitas. Ada donasi kepada rumah ibadah Mesjid Al-Mumtaz," ujar Founder Indonesia Hijab Walk, Dewi Kulsum, saat ditemui Tribunjabar.id, di sela-sela acara Indonesia Hijab Walk 2023, Sabtu malam (11/3/2023).

Kemudian, mengadakan program berbagi baju lebaran kepada kaum dhuafa. Adapun program selanjutnya yakni one family for another family.

Indonesia Hijab Walk 2023 ()

Ia menuturkan, selama tiga hari event IHW berlangsung, selain fesyen show dan exhibtion banyak kegiatan lain yang diselenggarakan di main stage.

"Saat opening kemarin, ada penganugrahan 25 perempuan Indonesia Juara yang foundernya Ibu Atalia,"

Kemudian, ada acara talkshow, kajian, Indonesia Hijab Walk 2023 memberikan kesempatan sekoper cinta, One Pesantren One Product (OPOP) binaan Dinas KUKM, Sekolah Menengah Kejuruaan binaan Disdik Jabar dibawah DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Griya Difabel binaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam pergelaran fesyen show dan booth untuk pameran.

"Di mini stage IHW diisi oleh 30 komunitas, jadi setiap hari selalu ada acara atau pertunjukan atau unjuk kabisa, menampilkan karyanya yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang datang," ujarnya.

Tak hanya perhelatan cat walk serta fesyen show, Indonesia Hijab Walk 2023 menghadirkan talk show hadir di hari pertama bersama Inez mengenai trend fesyen, serta talk show bersama brand ambasador Ethica Fairuz Arrafiq dan Sony Septian.

Di hari terakhir turut diselenggarakan talk show bersama Kadin Kota Bandung dengan tema "Metaverse".

Pemberian penghargaan di hari pertama oleh perempuan Indonesia Juara, kemudian di hari ketiga Indonesia Hijab Walk 2023 diumumkan top seller.

Indonesia Hijab Walk 2023 banyak memberi hadiah produk dari berbagai sponsor.

"Indonesia Hijab Walk semoga bisa menjadi program calender tahunan provinsi Jawa Barat, menjadi tuan rumah di rumah sendiri," imbuhnya.

Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM sekaligus Penasihat IHW, dr. Siska Gerfianti, M.H.Kes. Sp.DLP mengatakan, penting sekali masyarakat memiliki wadah untuk para pelaku ekonomi kreatif.