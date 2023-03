Chord Lagu Potret Manehna, Lagu Sunda Doel Sumbang, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Potret Manehna lagu Sunda dari Doel Sumbang.

Karya Doel Sumbang hingga kini masih menjadi favorit banyak kalangan.

Bahkan, tak sedikit lagunya selalu dinyanyikan ulang oleh para selebritis.

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan lirik lagu Potret Manehna.

Chord Lagu Potret Manehna

Em B

Potret manehna

C B

Nu katampa minggu kamari

C Em

Dipiguraan

C Em

Disimpen dihade-hade

B

Anteng diteuteup

C B

Jadi batur dina simpe

Em

Aduh endahna

C Em

Mapaesan taman hate

C B C

Potret manehna, potret manehna

B Em

Ditilik di sidik-sidik

B Em C

Diteuteup di bulak-balik

Em

Ku manis bae

C B C B

Potret manehna, potret manehna

C

Socana, imutna, teuteupna sagalana

Em

Ngan keur kuring bae

Em B C B

Potret manehna, potret manehna

Em B

Potret manehna,

C B

Wawakil jirim jinisna

C Em C Em

Tanda satia ngarah kangen salilana

Em B

Jadi bukti najan anggang langka tepang

Em C Em

Potret anu digugulung potret manehna.

