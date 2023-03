Performanya Dinilai Menurun, Bek Persib Bandung Ini Janji Maksimal di Laga Kontra Persebaya Surabaya

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung kalah di sejumlah laga, Nick Kuipers ungkapkan isi hatinya, singgung soal performanya.

Persib Bandung sempat berada dalam keadaan terpuruk karena dikalahkan oleh tim degradasi, Persik Kediri.

Anak asuh Luis Milla kalah 0-2 di Stadion Pakansari beberapa waktu lalu.

Kekalahan Persib Bandung tentu menimbulkan banyak kritik dari para bobotoh, khususnya performa para pemain.

Salah satu performa Pangeran Biru yang dikritik adalah Nick Kuipers.

Melalui sejumlah komentar diunggahan Instagram @persib maupun @kuipersnick, performa bek jangkung Persib Bandung dinilai menurun dari sebelumnya.

Nick Kuipers dianggap tidak mampu menjaga lini pertahanannya sehingga gawang Persib Bandung dibobol.

Sementara itu, Nick Kuipers pun mengungkapkan isi hatinya.

Ia mengunggah potret dirinya tengah berada di lapangan saat menghadapi Persik Kediri.

Melalui keterangannya, bek asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah berjuang keras namun hasilnya belum memuaskan.

Pemain bernomor punggung 2 itu tampaknya tengah sulit mempercayai saat dirinya sudah berjuang begitu keras di lapangan namun hasilnya belum sesuai dengan harapan.

"It's hard when you believe in something and work hard for it, but it hasn't paid off yet (Sulit ketika Anda percaya pada sesuatu dan bekerja keras untuk itu, tetapi itu belum membuahkan hasil)," kata Nick Kuipers dikutip dari unggahan Instagramnya, Minggu (12/3/2023).

Meski begitu, Nick Kuipers mengaku tidak akan menjadikan hal tersebut untuk menyerah.

Rekan Marc Klok itu tampaknya akan selalu berjuang keras membela dan memperkuat Persib Bandung dalam sejumlah laga yang akan datang, termasuk saat menghadapi Persebaya Surabaya.