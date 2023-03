Chord Lagu Pangandaran, Lagu Sunda dari Doel Sumbang, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Pangandaran dari musisi asal Jawa Barat, Doel Sumbang.

Karya Doel Sumbang hingga kini masih menjadi lagu Sunda hits dan favorit banyak kalangan.

Berikut Tribunjabar.id sajikan chord dan liriknya jika Anda ingin memainkan karya dari Doel Sumbang.

Chord Lagu Pangandaran

Intro : Am F Am

F Am

Harita basa usum halodo panjang

F

Calik paduduaan

Am

Dina samak salambar

F Am

Hmmm.. saksina bulan anu sapotong

F Am

Hmmm.. saksina bentang anu baranang

Dm

Aya kasono aya katresna

Am

Aya kadeudeuh aya kanyaah

F E

Ngabagi rasa bungah jeung bagja duaan

Dm

Aya kasono aya katresna

Am

Aya kadeudeuh aya kanyaah

F E F

Ngabagi rasa bungah jeung bagja duaan

F Am

Sisi laut Pangandaran

F Am

Tina ati pada pada kedal jangji

F Am

Urang silih asuh silih asih silih jadi

F Am

Deg ngadegkeun arti asih saenyana

F Am

Deg ngadegkeun arti deudeuh saenyana

Dm

Ulah dugika rasa katresna

Am

Kerep ngagedur ukur amarah

F E F

Nu balukarna nuntun kana jalan salah

F Am

Sisi laut Pangandaran?

Dm Am

Reup dicanggreud hate geus pageuh kabeungkeut

F Am

Sisi laut Pangandaran?

Dm Am

Reup dicangkrem beuki rapet beuki deudeuh

F Am

Sisi laut Pangandaran

