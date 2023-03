Marc Klok Pantang Menyerah Akan Berjuang Terus Demi Persib Bandung, Bobotoh: Mainlah Tanpa Beban

TRIBUNJABAR.ID - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok bertekad tidak akan menyerah dalam sisa tujuh pertandingan terakhirnya.

Dewi Fortuna memang tidak berpihak pada Persib Bandung dalam lima pertandingan terakhir.

Setelah rekor 15 laga tak terkalahkannya diputus PSM Makassar, kini Persib Bandung kesulitan mengejar tim Juku Eja untuk menjadi juara Liga 1 2022/2023.

Bahkan Persib Bandung juga dikalahkan oleh dua tim papan bawah, Barito Putera dan Persik Kediri secara berturut-turut.

Meski demikian, semangat para pemain tak padam begitu saja dengan peluang juara yang semakin hari kian menipis.

Salah satunya adalah Marc Klok yang bertekad untuk bertarung hingga titik terakhir musim ini.

Hal tersebut disampaikannya melalui sebuah unggahan Instagram pada Jumat (10/3/2023).

"We'll fight till the end, together (kita akan bertarung sampai akhir, bersama-sama)," tulis Marc Klok dalam keterangan unggahannya dikutip pada Jumat.

Rasa ingin memperjuangkan sisa-sisa laga ini pun tak hanya dimiliki oleh Marc Klok, tetapi para bobotoh seperti yang bisa terlihat di kolom komentar.

Para bobotoh meminta Marc Klok untuk tidak memikirkan peluang juara di sisa-sisa pertandingan yang ada.

Mereka hanya ingin para Pangeran Biru untuk memperbaiki cara bermain dan fokus dalam menatap musim yang akan datang.

Sebab para bobotoh pun sudah pasrah jika Persib Bandung kembali puasa gelar musim ini.

Tak lupa para bobotoh juga memberikan semangat pada Marc Klok agar bisa kembali bangkit di pertandingan berikutnya.

"Udah jangan di pikirin klok, tatap aja laga berikutnya dan menangkan tapi kalah juga ga apa2 toh udah ga kan bisa juara,, Bobotoh mah setia meski selalu puasa juga," ujar salah seorang bobotoh.