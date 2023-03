Chord Lagu Ari Sia Saha, Lagu Sunda dari Doel Sumbang, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Ari Sia Saha lagu Doel Sumbang.

Karya Doel Sumbang masih menjadi favorit banyak kalangan dan kerap kali dinyanyikan ulang sejumlah selebritis Tanah Air.

Chord Lagu Ari Sia Saha

[Intro]

Dm G C E Am

Dm E

Am Dm

hey ari sia saha

E Am

beuh bisa gunta ganti rupa

F Dm

beuh bisa gunta ganti warna

E Am Dm E

ngawilah rasa ngabagi cinta..

Am Dm

hey ari sia saha

E Am

hirupsi ganu ilang rasa

F Dm

sok ngobral janji jeung jalirna

E Am A

bohong kaditu kadieu..

[Reff]

Dm G

ulah kajongjona ngabohong jeung ngabohong

C E Am

bisi lengkah matak ti tajong jeung ti tajong

Dm E

melak ka gorengan moal jadi hade

E

sabab kaduhung datangnya nangke

Am Dm E

ah aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi rasa..

Am Dm E

ohuwoo aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi dua..

Am Dm E

ah aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi rasa..

Am Dm E

ohuoo aku terjebak..dalam dilema

Am Am

kabina bina..

[Musik]

Dm G C E Am

Dm E

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Baluweng, Lagu Sunda Favorit dari Oon B, Lengkap dengan Liriknya

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.