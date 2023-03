Apresiasi Bengkel Resmi Honda di Jawa Barat, DAM Gelar AHASS Awards 2022

AHASS Mitra Motor, Depok meraih The Best CSI H23 Jawa Barat yang diserahkan oleh Lerri Gunawan Chief Operating Officer PT Daya Adicipta Motora

TRIBUNJABAR.ID,- Sepanjang tahun 2022, PT Daya Adicipta Motora selaku Main Dealer dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat berhasil mencatatkan layanan purna jual lebih dari 6,6 Juta unit sepeda motor Honda yang melakukan perawatan di bengkel resmi Honda atau AHASS.

Pencapaian tersebut diraih dengan banyaknya kegiatan dan layanan yang dihadirkan untuk seluruh konsumen setia Honda, mulai dari layanan Service Visit, PIT Express, Honda CARE, dan beragam promo-promo menarik di seluruh AHASS.

Pencapaian Purna Jual perawatan sepeda motor Honda di Jawa Barat pada tahun 2022 juga diapresiasikan untuk seluruh jaringan bengkel AHASS melalui ajang penganugerahan “AHASS Awards 2022”. Adapun 4 kategori penghargaan yang diberikan adalah The Best CSI H23 Jawa Barat dan Best Area CSI H23 Jawa Barat, Best LKH dan Best Claim.

Penghargaan untuk Best Area CSI H23 Jawa Barat pada ajang AHASS Awards 2022 ()

Acara AHASS Awards 2022 dilaksanakan di Grand Pasundan Convention Hotel, Bandung pada hari Selasa 7 Maret 2023. Dengan mengusung tema “Facing Forwards, acara ini dihadiri oleh 203 pemilik bengkel AHASS H23 di seluruh Jawa Barat.

Penghargaan The Best CSI H23 Jawa Barat pada AHASS Awards 2022 diraih oleh AHASS Mitra Motor, Depok. Tim audit DAM melakukan serangkaian penilaian kepada seluruh AHASS di Jawa Barat untuk segi Quality, Capacity, dan Promotion setelah bengkel-bengkel AHASS ini menjalani program evaluasi tahunan.

General Manager Technical Service, Denny Budiman mengatakan, ajang ini dihadirkan untuk mengukur kualitas layanan dari bengkel resmi Honda khususnya di Jawa Barat. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima yang sesuai standar kepada seluruh konsumen serta dapat terus meningkatkan jumlah konsumen Honda yang masuk ke AHASS.

“Terima kasih kepada seluruh AHASS di Jawa Barat atas pencapaian yang diraih tahun ini dan selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen setia Honda. Dengan Semangat Satu HATI, kami selalu berkomitmen untuk menemani konsumen meraih mimpinya dengan memberikan layanan after sales service terbaik melalui seluruh jaringan AHASS yang tersebar di seluruh Jawa Barat,” ujar Denny.

Sementara layanan lainnya yang dihadirkan, seluruh konsumen pengguna sepeda motor Honda di wilayah Jawa Barat juga dapat memanfaatkan aplikasi Daya Auto untuk mendapatkan kemudahan konsumen dalam melakukan booking servis tanpa antri melalui fitur booking service. Aplikasi Daya Auto dapat di download melalui Google Play Store dan iOS dengan menawarkan beragam fitur-fitur, diantaranya adalah kemudahan booking service, online katalog motor dan suku cadang sepeda motor Honda, KPB digital, dan nikmati keseruan games dan hadiah menarik yang bisa ditukarkan dengan menggunakan poin Hepigo.