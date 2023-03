Chord dan Lirik Lagu Beja Ti Jurig, Lagu Sunda dari Doel Sumbang, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Beja Ti Jurig lagu dari Doel Sumbang.

Hingga kini karya Doel Sumbang masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Beja Ti Jurig

G

Budak lalaki kasep umur satepak

Bm

Ka dokter spesialis kulit jeung duraring

C D G

Araraneh aya naon ku araraneh

G

Budak awewe geulis umur satepak

Bm

Sore-sore ngantri di dokter kandungan

C D G

Araraneh aya naon ku araraneh

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak lalaki teh

Em

Kasogot parabot bati ulin peuting

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak awewe teh

C D G

Bareuh padaharan bati ulin peuting

G

Nu matak barudak ulah osok ulin peuting

Bm

Sabab peuting loba jurig nyiliwuri

Bm Bm

Bisi tibeleset tuluy dikekesed

C D G

Malahan bisa pareum digegel virus

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak lalaki teh

Em

Kasogot parabot bati ulin peuting

Bm

Ceuk beja ti jurig eta budak awewe teh

C D G

Bareuh padaharan bongan ulin peuting

G

Nu matak barudak ulah osok ulin peuting

Bm

Sabab peuting loba ubrut nyiliwuri

Bm

Bisi tibeleset tuluy dikekesed

C D G

Malahan bisa paeh digegel virus

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Talaga Bodas, Lagu Sunda Yayan Jatnika, Lengkap dengan Liriknya

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.