Ini Wasit Laga Persib vs Persik, 3 Kali Dipimpin Wasit Ini, Maung Sekali Kalah 2 Kali Menang

TRIBUNJABAR.ID - Steven Yubel Poli adalah wasit yang memimpin laga Persib vs Persik pada pekan ke-29 Liga 1 2022-2023.

Persib vs Persik bakal digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (8/3/2023) sore ini, pukul 15.00 WIB.

Steven Yubel Poli juga yang memimpin laga Persib Bandung lawan Persik Kediri, 7 Desember 2022.

Pada pertandingan tersebut, Persib mengan 3-0 berkat dua gol David da Silva dan satu gol Febri Hariyadi.

Steven Yubel Poli hanya mengeluarkan satu kuning pada pertandingan tersebut.

Steven Yubel Poli mengganjar kartu kuning buat pemain Persib Zalnando pada menit ke-76.

Pada 11 Januari 2023, Steven Yubel Poli juga memimpin laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api.

Persib berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada laga itu.

Gol Persib dicetak David da Silva pada menit ke-63.

Pada laga ini, Steven Yubel Poli mengeluarkan 7 kartu kuning.

Masing-masing tiga untuk pemain Persib Bandung dan empat untuk pemain Persija.

Steven Yubel Poli juga yang seharusnya memimpin laga Persija Jakarta vs Persib Bandung yang ditunda.

Pada laga lawan Borneo FC, 7 Agustus 2022, Steven Yubel Poli, memimpin laga Borneo FC vs Persib Bandung.

Pertandingan tersebut dimenangkan Borneo FC dengan skor 4-1. Dan pada laga tersebut Steven Yubel Poli mengeluarkan 4 kartu kuning.

Steven Yubel Poli, pada laga nanti sore, bakal didampingi asisten wasit 1 Beni Andriko, asisten wasit 2 Asri, asisten wasit tambahan 1 Bangkit Sanjaya, wasit tambahan 2 Dwi Susilo, dan cadangan wasit Agus Mulyadi.

Catatan Steven Yubel Poli Saat Jadi Wasit di Liga 1 2022-2023

31/07/2022 PERSIJA JAKARTA vs PERSIS SOLO 3 KK 0 KM

07/08/2022 BORNEO FC SAMARINDA vs PERSIB BANDUNG 4 0

23/08/2022 PERSIK KEDIRI vs PSS SLEMAN 6 0

02/09/2022 PERSITA TANGERANG vs MADURA UNITED FC 5 0

13/09/2022 BHAYANGKARA FC vs BORNEO FC SAMARINDA 3 0

07/12/2022 PERSIK KEDIRI vs PERSIB BANDUNG 1 0

20/12/2022 PERSIJA JAKARTA vs DEWA UNITED FC 5 0

23/12/2022 BORNEO FC SAMARINDA vs PSM MAKASSAR 11 1

11/01/2023 PERSIB BANDUNG vs PERSIJA JAKARTA 7 0

30/01/2023 PSM MAKASSAR vs RANS NUSANTARA FC 3 0

12/02/2023 PERSIJA JAKARTA vs AREMA FC 2 0

21/02/2023 PERSIKABO 1973 vs PSIS SEMARANG 4 0

