Chord dan Lirik Lagu Curug Cinulang, Lagu Sunda Yayan Jatnika, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Curug Cinulang dari Yayan Jatnika.

Karya Yayan Jatnika masih menjadi lagu Sunda yang masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Curug Cinulang

Intro

Am F G Am Am

Am F G Am

F Am E Am

Am F

di curug cinulang..

F Am

bulan bentang narembongan..

F Am

hawar-hawar aya tembang..

F Am

tembang asih tembang kadeudeuh duaan..

Am F

di curug cinulang..

F Am

anjeun ceurik balilihan..

F Am

numpang kana panghareupan..

F Am

cinta urang mugi asih papanjangan..

Reff

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Musik Am Am Am F Am

F Am F Am

Am Am Am F Am

F Am F Am

Am F G Am

Am F

di curug cinulang..

F Am

bulan bentang narembongan..

F Am

hawar-hawar aya tembang..

F Am

tembang asih tembang kadeudeuh duaan..

Am F

di curug cinulang..

F Am

anjeun ceurik balilihan..

F Am

numpang kana panghareupan..

F Am

cinta urang mugi asih papanjangan..

Reff

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Outro Am F G Am Am

