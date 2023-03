Chord dan Lirik Lagu Layung Bereum, Lagu Sunda Yayan Jatnika, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Layung Bereum dari Yayan Jatnika.

Karya milik Yayan Jatnika masih menjadi lagu favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Layung Bereum

Intro:

Em C

Em A

A E C B G E

Layung beurueum luhur gunung

E G E F

mukakeun rasa tunggara

Em C Em

layung beureum narembongan

C Em

kana na ge ngarangrangan

C Em

panutan nu ku si nyareungan

C Em

ayeuna tinggal lamunan

Em

kiwari tinggal waasna

C Em

gupahan pahitna rasa

C Em

kabagjaan ku sim ka sorang

C Em

ayeuna tinggal tunggara

Em

cinta… cinta urang

Em

ayeuna tinggal lamunan

C Em

duriat.. duriat urang

C Em

ayeuna ukur waasna

Em

bagja… bagja urang

Em

ayeuna tinggal impian

C Em

deudeuh.. deudeuh keur urang

C Em

ayeuna tinggal kalangkang

