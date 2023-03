Cemasnya Tantri Kotak, Chua Dilarikan ke IGD Satu Jam Sebelum Manggung, Kini Puji Pemain Bassnya

TRIBUNJABAR.ID - Betapa paniknya Tantri Kotak menyaksikan pemain bass-nya, Chua dilarikan ke IGD rumah sakit satu jam sebelum manggung.

Momen itu terjadi saat Band Kotak akan manggung di Surabaya.

Para personil band Kotak sudah bersiap diri untuk menghibur ribuan penonton yang telah hadir.

Namun, tiba-tiba pemain bass grup band Kotak bernama Chua itu mengalami sesak napas.

Tak diketahui secara pasti mengapa Chua mendadak mengalami sesak napas.

Sontak hal itu membuat Tantri Kotak dan personil Kotak lainnya cemas karena Chua yang mengalami kesulitan bernapas.

Baca juga: Jelang Ramadhan 2023 Tantri Kotak Perdana Rilis Single Lagu Religi Gandeng Ustazah Muna Almunawwar

Hingga pada akhinya Chua pun dilarikan ke IGD sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam perjalanannya ke IGD, personil tim Kotak semakin dibuat panik.

Peristiwa yang membuat personil band kotak tersebut diungkapkan oleh vokalis, Tantri.

Melalui Instagramnya, Tantri membagikan momen menegangkan satu jam sebelum konser di Surabaya itu digelar.

Dalam laman Instagram milik vokalis grup band Kotak, Tantri, ia menjelaskan Chua harus dilarikan ke IGD karena alami sesak napas.

"Show must go on!! Ribuan panggung sudah dilewati, beribu macam cerita juga sudah di hadapi, yang ditakuti adalah kesehatan kami, kadang bisa muncul lelah karena manusiawi," ungkap Tantri Kotak dikutip dari Instagram miliknya, Senin (6/3/2023).

Dari video yang dibagikan Tantri, Chua terlihat sedang berbaring di ranjang ruang IGD.

Dalam video tersebut, Chua beristirahat sejenak sebelum show dimulai.