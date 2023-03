Wakapolres, 2 Kasat, dan 3 Kapolsek di Polres Indramayu Dimutasi, Ini Daftar Penggantinya

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Kompol Hamzah Badaru kini menjadi Wakapolres Indramayu menggantikan Kompol Arman Sahti yang dimutasi sebagai Pamen Polda Jabar dalam rangka Dik Sespimmen Dikreg Ke-63 Tahun 2023.

Hamzah sendiri diketahui bukan orang baru di jajaran Polres Indramayu.

Sebelumnya, ia juga sempat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Indramayu dan dimutasi pada 2020.

Selain jabatan Wakapolres Indramayu, jabatan dua kasat di Polres Indramayu juga dimutasi karena mendapat tugas baru di tempat lain.

Baca juga: Penemuan Mayat Berbelatung di Indramayu, Sidik Jari Tunjukkan Dia Warga Boyolali, Jawa Tengah

AKP Fitran Romajimah, yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Indramayu, dimutasi sebagai Pama Ditreskrimsus Polda Jabar dalam rangka penugasan PD KPK RI.

Kemudian AKP Angga Handiman yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Indramayu dimutasi sebagai Pama Polresta Bandung (diarahkan sebagai Wakasatlantas Polresta Bandung).

Sebagai gantinya, jabatan Kasat Reskrim Polres Indramayu akan diisi oleh AKP Muhammad Hafid Firmansyah yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Kuningan.

Jabatan Kasat Lantas Polres Indramayu akan diisi oleh AKP Bagus Yudo Setyawan yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Sukabumi.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar mengucapkan terima kasih atas kinerja keduanya selama menjabat kasat di Polres Indramayu.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan suatu hal yang biasa terjadi," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Minggu (5/3/2023).

AKBP M Fahri Siregar mengatakan, mutasi ini sebagai dinamika untuk kepentingan organisasi tour of area and tour of duty karena pada hakikatnya jabatan adalah sebuah amanah dari pimpinan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Kapolres Indramayu juga melakukan serah terima jabatan Kabag Log Polres Indramayu yang kini dijabat Kompol Mashudi.

Kemudian Kapolsek Losarang dari pejabat lama Kompol Mashudi kepada Kompol Dr Sunardi. Kapolsek Patrol dari pejabat lama Kompol Dr Sunardi kepada AKP Saripudin.

Serta Kapolsek Balongan dari pejabat lama AKP Saripudin kepada Iptu Wawan.

Disamping itu, Kapolres juga melakukan pelepasan Purna Wira atau Purna Tugas personil Polres Indramayu.

Ada lima anggota Purna Wira di jajaran Polres Indramayu, yakni AKP (PURN) Didi Wahyudi, AKP (PURN) Farida Aryani, Ipda (PURN) Suwadi, AIPTU (PURN) Elis Muhlis, dan AIPTU (PURN) Kartobi. (*)