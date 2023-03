Chord dan Lirik Lagu Berenyit, Lagu Sunda Hits dari Doel Sumbang: Lamun Ngobrol Jeung Maranehna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Berenyit dari Doel Sumbang.

Karya Doel Sumbang hingga kini masih menjadi lagu Sunda favorit banyak kalangan.

Chord dan lirik lagu Berenyit - Doel Sumbang

Em

Awewe barau cikur

C Em

Geus darangdan model zaman jahiliyah

C

Make baju teu mararatut

C

majarkeun moderen tea.

Em

make bujal ditempokeun sagala rupa



[*]

Em

Lamun ngobrol jeung maranehna

C Em

Aya nu teu apal naon ari mukena

C

Bari seri tingcikikik

C C

Unggal peuting ulin di juru diskotik

Em

Nyiar lalaki ateul

Am Em

Ditoel malik noel

Am Em

Diciwit malik-malik nyiwit

Am Em

Ditraktir langsung muir

C B

Di ajak kontan kontan hayu.

Em

Rek dibawa kamana

C

Nya pasrah tumarima

D Em

Asal inget cenah kudu puguh itunganana

Em C

Awewe model kitu naon atuh ngarana?

D Em

Da gening disebut runtah mah teu narima

C

Berenyit

Em

Cenah modern lamun bedegong

C

Berenyit

Em

Rupa jalma kalakuan bagong.

Balik ka [*]

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Mang Darman, Lagu Sunda dari Doel Sumbang:Kungsi Hiji Waktu Budakna Mang Darman

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.