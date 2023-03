Asisten Pelatih Persib Bandung Ini Ulang Tahun, Bobotoh Banjiri Ucapan: Semoga Betah di Negeri Ini

TRIBUNJABAR.ID - Asisten pelatih Persib Bandung, Carlos Grande Rodriguez tengah berulang tahun hari ini, Minggu (5/3/2023).

Pelatih fisik Persib Bandung itu berulang tahun ke-34. Momentum bahagia itu pun dibagikan di akun Instagram @persib.

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar bobotoh.

Bobotoh berbondong-bondong mengucapkan selamat pada asisten Luis Milla tersebut.

Bergabung sejak September 2022 dengan Persib Bandung, bobotoh berharap Carlos Rodriguez betah berkarier di Indonesia.

Tak hanya itu, banyak harapan yang disampaikan bobotoh pada asisten pelatih Maung Bandung tersebut.

@fri***.

Selamat ulang tahun coach @cgr_fitness_coach , semoga betah ya berkarir di negeri kami yang ceritanya sedang berbenah sukses selalu, sehat selalu.

@lag***.

Hbd coach, semoga kita diberikan kesehatan, rejeki dan panjang umur, Aamiin.

@per***.

Happy birthday coach yang sabar yah semoga training center Persib segera dibangun biar latihan fisik lebih baik.

@uje***.

Happy birthday coach @cgr_fitness_coach always be healthy what you dream of will be accomplished the spirit of coach vamo.

Baca juga: Kecewa Penundaan, Marc Klok Akan Fokus Bawa Persib Bandung Kalahkan Persik Kediri di Laga Mendatang

Sosok Carlos

Melansir laman LinkedIn milik Carlos Grande Rodriguez, dirinya merupakan pelatih fisik berkebangsaan Spanyol.

Jika melihat dari pendidikannya, Carlos Grande Rodriguez memang memiliki minat besar dalam dunia olahraga khususnya sebagai pelatih.

Pada 2005, Carlos Grande Rodriguez menempuh pendidikan di Universitas Complutense Madrid.