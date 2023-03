Yuk Intip Fitur Apa Saja di Panel Meter Honda ADV160

TRIBUNJABAR.ID,- Sebagai salah satu skutik premium Honda, ADV160 memiliki beragam keunggulan diantaranya Two Step Adjustable Windscreen, Sub-tank Suspension, Taper Handlebar juga beragam electronic canggih seperti Smart Key System, serta khusus untuk tipe ABS terdapat fitur Honda Selectable Torque System (HSTC), pengereman Antilock Braking System (ABS) juga ESS atau Emergency Stop Signal.



Salah satu fitur yang menarik pada Honda ADV160 adalah pada panel meternya yang terkesan sporty dan futuristik. Berbentuk persegi dan terlihat compact dibelakang windscreen seperti ala-ala motor adventure. Panel meter ADV160 memiliki warna latar gelap dengan tulisan terang atau yang disebut inverted. Sehingga model seperti ini mudah dibaca ketika siang dan malam hari, dan kecerahannya pun bisa diatur sesuai keinginan penggunanya.



Tak hanya itu, pengoperasian panel meter ADV160 juga menggunakan tombol dan kursor di bagian belakangnya sehingga lebih praktis dan terkesan modern.



“Honda ADV160 merupakan skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang tangguh, membanggakan, dan kaya akan fitur canggih. Hal ini menjawab dari keinginan konsumen terhadap motor besar penjelajah jalanan dengan beragam fitur-fitur unggulan,” ujar Ade Rohman selaku Sub Department Head Technical Service PT Daya Adicipta Motora.



Berikut fitur-fitur pada panel meter Honda ADV160 diantaranya :



1. Tachometer

Honda ADV160 kini memiliki tampilan tachometer di bagian samping kiri panel meternya. Menggunakan model bar dengan redline mencapai angka 9500 rpm, Brosis akan merasakan sensasi ketika indikator tachometernya naik turun sesuai tarikan gas pada putaran mesin ADV160 brosis.



2. Speedometer

Angka pengukur kecepatan ADV160 terlihat jelas karena 3 angka digitalnya terlihat besar dan terfokus di bagian tengah.



3. Fuel Meter

Ini yang terpenting pada sepeda motor, ADV160 memiliki 8 strip bar indikator pengukur volume bahan bakar yang terlihat jelas dan letaknya dibagian bawah speedometer.



4. Jam Digital

Saat berkendara, pemilik Honda ADV160 tidak perlu melihat jam tangan atau gadget untuk mengetahui waktu terkini, karena dibagian atas panel meter ADV160 terdapat jam digital. Dan bisa diatur baik itu degan format 12 atau 24 jam.



5. Indikator Suhu

Untuk mengetahui indikator kondisi baterai atau aki dan juga indikator termometer suhu disekitar saat berkendara menggunakan ADV160.



6. Pengukur Konsumsi Bahan-bakar

Pemilik kendaraan juga bisa mengetahui konsumsi bahan bakar Honda ADV160 secara real time secara rata-rata. Fitur ini bisa membuat pemilik kendaraan saat berkendara untuk bisa menjaganya tetap irit.



7. Odometer

Dibagian kanan bawah terdapat odometer yang memperlihatkan jarak tempuh Honda ADV160, dan bisa dihitung menggunakan metode Trip A dan Trip B.



8. Indikator HSTC

Untuk Honda ADV160 tipe ABS, terdapat indikator Honda Selectable Torque Control (HSTC) ketika On atau Off.



9. Oil Change Indicator

Dibagian paling bawah terdapat indikator penggantian oli, jadi saat ADV160 dalam masa inreyen maka indikator ini akan menyala saat odometer total menyentuh angka 1.000 km, kemudian bisa disetting lagi dan akan menyala saat 6.000 km sebagai petunjuk untuk melakukan penggantian oli.



Di Bagian bawah panel meter juga Brosis bisa melihat beragam lampu indikator seperti indikator Idling Stop System, Engine Check, Smartkey dan juga rem ABS, sedangkan di bagian atas ada indikator HSTC, lampu jauh, lampu sein dan lampu indikator Anti Theft Alarm yang berkedip jika diaktifkan. Pokoknya semua fitur di panel meter ADV160 sangat lengkap dan kecanggihannya sangat memanjakan brosis.