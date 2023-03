Persib Bandung Libur latihan, Ciro Alves dan Istri Rayakan Ulang Tahun Anaknya, Bobotoh Ikut Ucapkan

TRIBUNJABAR.ID - Setelah gagal bertandang ke Persija Jakarta, Luis Milla liburkan Pangeran Biru, Ciro Alves manfaatkan dengan hal ini.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung gagal dijamu oleh Persija Jakarta hari ini, Sabtu (4/3/2023).

Striker Persib Bandung, Ciro Alves memanfaatkan waktu liburnya dengan keluarga.

Momen kebersamaan tersebut dibagikan oleh istri Ciro Alves di akun Instagramnya.

Ternyata, putri cantik Ciro Alves dan Maria Eduarda tengah berulang tahun hari ini.

Keduanya pun tampak memberikan kejutan spesial untuk putri cantiknya yang bernama Bella.

Dalam unggahan tersebut, Bella terlihat sangat senang dikelilingi oleh balon-balo khas ulang tahun dan sebuah boneka yang besar.

Di Instagram Storynya, Maria Eduarda pun mengunggah foto dirinya bersama Ciro Alves serta Bella.

Keduanya kompak mencium putri tercinta yang tengah berulang tahun ke-tujuh tersebut.

"Surprise!!! Happy birthday my princes I love you more than anything in life. 7 years making me happy! (Kejutan!!! Selamat ulang tahun pangeranku, aku mencintaimu lebih dari apapun dalam hidup. 7 tahun membuatku bahagia!)," tulis Maria Eduarda di Instagramnya @dudamondadori, Sabtu (4/3/2023).

Unggahan istri Ciro Alves itu pun langsung dibanjiri komentar bobotoh.

Bobotoh turut mengucapkan selamat ulang tahun dan menyematkan doa untuk striker andalan Maung Bandung itu.

@ath***.

Happy birthday Bella, doa terbaik semoga sehat selalu.

@sya***.

happy milad anak nya cirro hidup persib.