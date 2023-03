Perkenalkan Keubitbit, Grup Jazz asal Aceh yang Diundang Konser di Tiga Kota Rusia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tak cukup terdengar di Tanah Air, kelompok musik jazz asal Aceh justru mampu melejit di dunia internasional.

Bahkan kelompok jazz ini mendapat undangan untuk tampil di Moskow, Rusia, dalam acara 23rd International Festival The Triumph of Jazz.

Acara festival jazz internasional Rusia ini diketahui digelar di tiga kota yaitu Moskow, St Petersburg, serta Sochi.

Kelompok musik Jazz dari Aceh bernama Keubitbit sendiri dikenal sebagai grup yang akrab mengangkat musik etnik asal Aceh dan dipadukan dengan unsur moderen.

Mereka berdiri pada 2014 dengan membawa instrumen khas seperti Rapai, Gendrang, serta Seurunee Kalee.

Beranggotakan Safrullah (Electric Bass & Lead Vocal), Indra Fahmi Hakim (Drum), Indra Maulana (Rapai & Gendrang), Fahmil Arabi (Backing Vocal), Trio Ananda Bagus Prakoso (Saxophone, Seurunee Kalee) dan Syaifil Faurizal (Acoustic Guitar), para personil Keubitbit telah memiliki pengalaman tampil diberbagai panggung internasional di manca negara seperti Belanda, Turki, Jepang, Uzbekistan dan London.

Rombongan Keubitbit yang didampingi Agus Setiawan Basuni sebagai Road Manager akan terbang via Singapura pada tanggal 6 Maret 2023.

Sesuai dengan jadwal yang diterima dari panitia penyelenggara, Keubitbit akan tampil di Sirius Jazz Days 2023 yang berlokasi di Sirius Park of Science and Art di kota Sochi – sekitar empat jam penerbangan ke selatan Moskow – yang merupakan lokasi Olimpiade musim dingin tahun 2014 lalu pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 19.00 waktu setempat.

Selanjutnya Keubitbit dijadwalkan pentas di gedung Moscow International House of Music (Dom Muzyki) pada tanggal 10 Maret 2023 dalam program 23rd International Festival The Triumph of Jazz yang didirikan oleh saksofonis kenamaan Igor Butman.

Keberangkatan Keubitbit yang berhasil memenangkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2020 untuk kategori world music ini berkat dukungan dari Rafli Kande Anggota DPR RI dari PKS asal Aceh dan beberapa BUMN Indonesia.



Selain dua konser terjadwal di atas, atas dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Keubitbit direncanakan akan memberikan workshop di ISAA (Institute of Asia and Africa of Moscow State Universty), KBRI Moskow dan di the Moscow State Tchaikovsky Conservatory pada tanggal 11 dan 13 Maret 2023.

Selain tampil memberikan hiburan musik jazz, keberangkatan Keubitbit juga diniatkan sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan dengan tujuan perdamaian dan persaudaran serta memperkenalkan potensi anak-anak muda Indonesia lewat musik tradisi yang dikembangkan dengan kreatifitas.

Hal ini diharapkan akan memberikan penyegaran kepada para pendengarnya namun tetap tidak menghilangkan ciri khas dari grup ini sendiri.(*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Kelompok Jazz Aceh Diundang Tampil di Rusia