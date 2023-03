Ridwan Kamil Kuatkan Hubungan Kerja Sama Jawa Barat dengan Inggris Melalui British Council

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil; Chief Executive British Council, Scott McDonald; Country Director British Council Indonesia and South East Asia, Lead Summer Xia bersama-sama membunyikan angklun di Yayasan Pusat Jebudayaan, Jalan Naripan, Bandung, Jumat (3/3/2023)

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri peringatan 75 tahun British Council di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan, Kota Bandung, Kamis (2/3/2023).

Momen perngatan 75 Tahun di Indonesia, British Council menggabungkan keahlian ekstensif antara Indonesia dan Inggris di bidang seni budaya, pendidikan dan bahasa Inggris, untuk mendukung prioritas pemerintah Indonesia dalam pengembangan tenaga kerja.

Perayaan ditandai dengan suara angklung serentak dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Chief Executive British Council, Scott McDonald, Country Director British Council Indonesia dan South East Asia, Lead Summer Xia.

Saat memberikan sambutan, Ridwan Kamil mengapresiasi perjalanan British Council yang sudah berusia 75 tahun. Ia menyebut, hal ini tidak bisa dilakukan oleh semua negara untuk mewujudkan kolaborasi melalui kultur budaya dan pendidikan.

"Saya bahagia hadir di sini, 75 tahun waktu yang sangat lama. Tidak semua negara bisa membuat organisasi ini sebagai kultur diplomasi," ucap Ridwan Kamil

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menuturkan banyak inspirasi yang didapatkan dari British Council perihal pendekatan kebudayaan. Hal itu diwujudkan dengan pembangunan gedung kreatif center di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Kami membangun gedung di sejumlah daerah di Jawa Barat dan inspirasi itu lahir dari kerja sama British Council," katanya.

Menurutnya, masyarakat Jawa Barat memandang negara Inggris sangat baik. Dengan hadirnya British Council ini, tentunya menginterpretasikan bahwa reputasi Inggris tetap baik di mata masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat.

"Reputasi dari Inggris untuk masyarakat Indonesia khususnya Jabar, sangat baik," sebut Ridwan Kamil.

Salah satunya banyak muslim di London yang diberikan ruang. Oleh karena itu, ia menyebut diplomasi yang baik di masa depan adalah yang dilakukan oleh British Council.

"Muslim di London diberi ruang. Masa depan diplomasi adalah dengan cara seperti ini. Diversity, disrupsi, partnership," tuturnya.

"Kolaborasi ini harus terus berjalan dengan baik. Warga Jawa Barat mencintai British Council," kata Ridwan Kamil.

British Council Chief Executive, Scott McDonald mengatakan Indonesia termasuk negara prioritas kerja sama British Council secara global.

"Luar biasa sekali menyaksikan hasil kerja keras yang telah dicapai oleh British Council untuk menciptakan peluang dan dukungan di Indonesia, semua ini tercapai dengan koneksi yang erat dengan para mitra kami di Indonesia," ujarnya.

"Kami percaya bahwa fondasi dari sebuah kemitraan yang bermakna adalah saling kesepahaman, rasa percaya dan tujuan yang sama. Senang sekali dapat menyaksikan hal ini dalam kemitraan kami yang sudah terjalin selama ini dengan Indonesia," tambah Scott McDonald.

Kantor British Council di London, Inggris

Summer Xia, Country Director of the British Council and South East Asia, Lead mengaku bangga dengan sejarah kerja sama antara Indonesia dan Inggris karena telah menciptakan anak-anak muda yang berdaya dalam bidang ekonomi kreatif, pendidikan juga kebudayaan.

"Melalui beasiswa, dana hibah, ujian, program-program pemberdayaan kapasitas, serta kinerja kami di Ekonomi Kreatif, kami terus menciptakan peluang dan membuka pintu bagi generasi muda Indonesia untuk belajar di Inggris dan membagikan inovasi serta kreativitas mereka dengan seluruh dunia," tutup Summer. (*)