Pilpres 2024: BPOKK DPP Partai Demokrat Jagokan AHY Dampingi Anies sebagai Cawapres

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjagokan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan.

Menurut dia, AHY merupakan kandidat terkuat yang bakal dipilih Anies untuk untuk mendampinginya dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Pasalnya, selain memiliki kemampuan, elektabilitas, dan merepresentasikan kaum milenial, chemistry yang kuat antara Anies dan AHY sudah terbangun, sehingga bisa saling melengkapi.

"Mas AHY juga berlatar belakang militer yang telah teruji jiwa nasionalismenya dalam berbagai medan pengabdian," kata Herman Khaeron melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/3/2023).

Ia mengatakan, AHY juga merupakan sosok berprestasi sebagai peraih Adhi Makayasa lulusan terbaik Akmil, dan kini sangat baik dalam memimpin Partai Demokrat.

Pihaknya meyakini, sosok Anies Baswedan yang telah resmi mendapat dukungan Partai Demokrat sebagai Capres juga dapat membawa indonesia lebih baik dan lebih sejahtera.

Herman menyampaikan, negara ini harus dipimpin oleh figur yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman yang mumpuni seperti Anies.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Anies Baswedan bernyanyi bersama usai lakukan pertemuan di DPP Partai Demokrat, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). (Tribunnews.com/Naufal Lanten)

"Agar Indonesia semakin baik dan kuat, mampu memberikan rasa keadilan serta kemakmuran kepada seluruh rakyatnya," ujar Herman Khaeron.

Partai Demokrat sendiri telah menyatakan dukungan kepada Anies untuk maju sebagai calon presiden pada Kamis (2/3/2023).

Dikutip dari Kompas.com, Anies Baswedan kini menjadi pemimpin bagi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

AHY menyatakan, Anies kini sudah mendapatkan dukungan resmi dari ketiga partai tersebut sehingga nasib Koalisi Perubahan akan ditentukan oleh Anies sebagai pemimpin.

"You are the leader, you are the superstar and you will command Koalisi Perubahan ini, sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all," kata Agus Harimurti Yudhoyono. (*)

