Persija Jakarta vs Persib Bandung Tak Bisa di SUGBK, Ternyata Macan Kemayoran Telat Pesan Stadion

TRIBUNJABAR.ID – Manajemen Gelora Bung Karno memberikan klarifikasi soal alasan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung tak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Menurut jadwal, laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-28 Liga 1 2022/2023 bakal berlangsung pada 4 Maret 2023.

Akan tetapi, duel yang mempertemukan Persija Jakarta vs Persib Bandung harus ditunda sehingga harus mengalami penjadwalan ulang.

Penundaan itu dilakukan karena Persija Jakarta tidak mendapatkan stadion untuk menyelenggarakan laga kontra Persib Bandung.

Baca juga: Bobotoh Dukung Luis Milla Saat Kritik Pedas Laga Persib Bandung vs Persija Ditunda, Soroti Hal Ini

Persija sudah mengajukan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, untuk menjadi venue laga melawan Persib.

Namun, mereka tak mendapatkan izin keamanan.

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tak bisa dipakai karena telah dipesan oleh pihak penyelenggaran konser girl band asal Korea Selatan, Blackpink.

Konser Blackpink akan diselenggarakan di Stadion GBK pada 11-12 Maret 2023.

Sejalan dengan itu, Asep Triyadi mengatakan bahwa pihak GBK memang mengutamakan kegiatan yang sudah melakukan pesanan terlebih dahulu.

“Kami mengedepankan kegiata-kegiatan event acara yang memiliki jadwal pasti, booking dari jauh hari,” kata Asep Triyadi kepada Kompas.com.

“Secara asesmen keselamatan, kenyamanan, tidak bisa dipaksakan main bola di SUGBK,” tambah dia.

“Sebagai tambahan kami memiliki e-booking reservation. Jadi, first come, first serve,” ujar Asep Triyadi menjelaskan.

Menurut rilis dari Manajemen GBK, permohonan Persija buat menggunakan SUGBK untuk menjadi venue laga kontra Persib pada 4 Maret 2023 baru sampai ke pihak GBK melalui surat tertanggal 27 Februari 2023.

Padahal, jadwal SUGBK pada 2 Maret-14 Maret 2023 sudah tidak tersedia.