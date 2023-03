Jadwal Liga 1 Hari Ini, Big Match Madura United vs Borneo FC, Persikabo 1973 Lawan Bali United

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 hari ini, Jumat, 3 Maret 2023, ada big match Madura United vs Borneo FC.

Dalam jadwal Liga 1 hari ini juga bakal ada laga Persikabo 1973 vs Bali United.

Big match Madura United vs Borneo FC bakal berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pukul 15.00.

Adapun laga Persikabo 1973 vs Bali United bakal digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kedua laga tersebut bakal disiarkan melalui live Indosiar dan live streaming Vidio.com.

Jadwal Liga 1 hari ini, Jumat, 3 Maret 2023

Madura United vs Borneo FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, pukul 15.00.

Persikabo 1973 vs Bali United di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, pukul 17.00.

Big Match Madura United vs Borneo FC



Madura United FC bertekad memutus catatan minor tak pernah meraih kemenangan di kandang sejak putaran kedua BRI Liga 1 2022/2023.

Penyerang Madura United Alberto Goncalves menggiring bola saat melawan Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Senin (6/2/2023). (ligaindonesiabaru.com)

Madura United akan tampil all out guna meraih kemenangan pada laga pekan ke-28 melawan Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Jumat (3/3) kick off pukul 15.00 WIB.

Performa Madura United jelang menghadapi Borneo FC bisa dibilang angin-anginan.

Mereka kesulitan meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir dengan rincian dua kali seri dan sekali kalah.

Melihat catatan minor tersebut, Pelatih Madura United, Fabio Araujo Lefundes menegaskan akan mengerahkan segala upaya maksimal yang dimiliki timnya untuk bisa memutus catatan minor tersebut.

Dia berharap pemain bisa tampil dengan motivasi tinggi untuk memperbaiki catatan hasil kurang memuaskan di kandang sendiri.

Pemain Persib Bandung Henhen Herdiana (kanan) berebut bola dengan pemain Borneo FC saat pertandingan Liga 1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (26/1). Persib Bandung unggul dengan skor (1-0). (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

“Kita ada beberapa masalah dan ini waktunya kita perbaiki itu (rekor kandang),” ujar juru taktik asal Brasil itu.

“Kita harus melihat ke depan seperti saat kita bicara yakni harus punya semangat dan punya kemauan untuk membuat sesuatu yang lebih baik bagi suporter kita,” imbuhnya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh sang pelatih, gelandang senior Madura United, Slamet Nurcahyo berambisi meraih kemenangan perdana mereka di kandang pada putaran kedua musim ini saat menjamu Borneo FC.

“Kita kemarin di kandang selalu gagal (menang). Mudah-mudahan kita bisa meraih tiga poin,” tegas Slamet Nurcahyo. (Liga Indonesia Baru)

