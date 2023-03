Face Up Luncurkan Tujuh Inovasi Perawatan Kulit Anti Aging Berbahan Premium Red Algoe

Produk Inovasi dari Face Up- Face Up meluncurkan tujuh inovasi perawatan kulit anti aging berbahan Premium Red Algoe

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Face Up merupakan brand kecantikan asli Indonesia milik PT Sinergia Beaute melakukan peluncuran tujuh inovasi produk terbarunya dengan tema "Flawless All Day Long dan Glowing Maksinal tanpa breakout" di Atmosphere Resort Cafe Kota Bandung Jalan Lengkong Besar No 97, Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jumat (3/3/2023).

Beauty enthusiast, influencer sampai konten kreator dari berbagai daerah di Jawa Barat turut meramaikan acara launching Face Up di Bandung.

Nuansa putih dan dekorasi bunga menambah kesan mewah di acara launching tujuh inovasi produk Face Up.

Para model berlenggok dengan anggun menuruni tangga di lantai dua Atmosphere Resort Cafe membawa rangkaian produk dari face up dan berjalan menghampiri para peserta.

"Hari ini kita ketemu dengan beautyplanner Bandung yang sudah lama bekerja sama dengan kita, influencer dan konten kreator untuk mempromosikan dan launching 7 produk baru dari face up," ujar Shierly Nangoy CEO Sinergia Group, kepada Tribunjabar.id di acara launching 7 inovasi terbaru Face Up, Jumat sore (3/3/2023).

Shierly menuturkan, kegiatan hari ini mengedukasi tentang skin care mengenai kebutuhan merawat wajah.

Para peserta mencoba produk Face Up pada launching di Atmosphere Resort Cafe Kota Bandung Jalan Lengkong Besar No 97, Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jumat (3/3/2023). ()

"Bagaimana cara rutin merawat wajah yang tepat. Kemudian, kita mengundang dokter untuk memberikan pengetahuan dari sisi medis tentang kulit," imbuhnya.

Ia berharap, event seperti saat ini dengan bantuan para influencer maupun konten kreator, masyarakat dapat teredukasi lebih dengan mendapatkan informasi yang benar.

Penjualan produk faca up dapat dijumpai dibeberapa toko kosmetik, salon dan E-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bibli.

Tak hanya itu, Face Up dapat dibeli melalui platfoam online seperti Tiktok Shop

"Sekarang kan pemanfaatan digitalisasi lagi happening banget, semua affliate dapat kerjasama dan bisa mendapatkan benefit dari informasi yang kita punya tentang produk tersebut," katanya.

Harga produk Face Up dibanderol mulai Rp 100 ribu sampai Rp 250 dari mulai cleansing, serum perawatan sampai ke protection seperti cussion.

"Rangkaian perawatan bisa dibeli satuan maupun paket," tuturnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat untuk mencoba rangkaian produk dari Face Up untuk mendapat perubahan secara signifikan.