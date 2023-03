Chord dan Lirik Lagu Awewe Sapi Daging, Lagu Sunda Populer dari Doel Sumbang:Bari Utek Na Teu Ngarti

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Awewe Sapi Daging.

Lagu Awewe Sapi Daging dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat, Doel Sumbang.

Karya milik Doel Sumbang hingga kini masih menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Awewe Sapi Daging

Capo Fret 5

Intro : F..Am..F..E..

F......Am F Am..

[versi no capo ada dibawah]

F Am

Aya awewe jaman ayeuna

F Am

Ngaku awewe modern

F Am

Berkarier penuh obsesi

F Am

Sagala hayang siga lalaki

Int : Am...

F Am

Ceunah emansipasi

F Am

Bari utek na teu ngarti

F Am

Bisnis beurang peuting

F Am

Bisnis naon duka teh teuing

Am

Salaki na di imah ngajaga tulak panto

anak na diasuh

Cukup ku suster jeung babu

Dm

Hayang na mobil mewah

Am

ngabelaan jadi runtah

Dm

Ngarepkeun ti salaki

E

Ceunah duitna teu cukup wae

Dm

Emas berlian renceum

Am

ngaku bati tina bisnis

F

Padahal mah hadiah

Am

ti rupa-rupa bayawak

Am

awewe nu kieu lain awewe modern

Am

Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal

Am

nganut emansipasi kaluar tina aturan

F

Montong ngawalan kodrat

Am

bisi ngadon jadi bejad

Int : Dm..Am..F..Am..(2x)

