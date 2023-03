Terdakwa Kasus Pelecehan pada Anak di Bawah Umur di Sukabumi Dituntut 18 Tahun Penjara

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Riansyah atau RP (32) terdakwa kasus pelecehan anak terhadap ISR (8) dituntut 18 tahun Penjara.

Persidangan kelima yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, di ruang sidang 004 Kartika, secara tertutup, Kamis (02/03/2023).

Agenda sidang pembacaan tuntutan hukuman terdakwa Riansyah dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majelis hakim

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, A Tri Nugraha, menhatakan, persidangan agenda dengan acara tuntutan terhadap terdakwa.

"Tadi sudah dibacakan tuntutannya 18 tahun, subsider 6 bulan denda Rp 1 M atas nama terdakwa Ryansyah kita buktikan dengan pasal 82 UU perlindungan anak," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, usai persidangan.

Tri menuturkan, pasal 82 ayat 2 yanh mana UU perlindungan anak tersebut minimal 5 tahun maksimal 15 tahun.

Akan tetapi yang dilakukan oleh terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban, Maka oleh sebab itu sesuai aturan sepertIga.

"Kita melakukan tuntutan tambahan 3 tahun. Jadi 18 tahun dengan denda Rp 1 Milyar subsider 6 bulan," ucapnya.

Selain itu, kata Tri, ada yang memberatkan akibat terdakwa tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya.

"Ini sudah membuat truma korban, dan si korban juga usianya 8 tahun sebagaimana juga korban termasuk keponakan. Termasuk terdakwa tidak mengakui perbuatannya," pungkasya.

Kuasa hukum Korban, Yoseph Luturyali mengatakan, pihaknya mengapresiasi JPU sudah memberikan satu tuntutan yang sangat luar biasa.

"Kita lihat ancaman pelindungan anak maksimalnya itu 15 tahun. Akan tetapi di luar prediski ini mencapai 18 tahun," ujarnya.

Alasan tuntutan diperberat, kata Yoseph pelakunya bagian dari keluarga yang seharusnya dklindungi oleh terdakwa.

"Itu pertimbangannya. Selain itu persidangan juga pelaku tidak meminta maaf dan tidak mengakui serta berbelit-belit, mempersulit proses persidangan," pungkasnya.

Sebelumnya, kejadian yang menimpa IRS tersebut pada 12 Oktober 2022 lalu, saat korban diajak bermain oleh pamannya ke rumah kosannya.

Pasca sehari, korban alami pelecehan, pijak keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut, dan langsung ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi Kota.

Pelaku Ryansyah pada tanggal 16 Oktober 2022, akhirnya ditangkap di tempat Kosnya di Citamiang, Kota Sukabumi.

Tersangka dikenakan pasal 81 dan atau pasal 82 UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang ancaman 15 tahun penjara.(Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah. )