Karya Desainer Asal Bandung, Hanny Lovelly, Tampil Memukau di New York Indonesia Fashion Week 2023

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Desainer Indonesia asal Bandung mampu memukau gelaran New York Indonesia Fashion Week 2023.

Desainer asal Bandung ini, yaitu Hanny Lovelly dengan brand Hanny Lovelly, mampu memukau para audiens yang memenuhi arena New York Indonesia Fashion Week 2023 melalui karyanya.

Dalam ajang ini, Hanny Lovelly sukses mengangkat warisan tradisional Indonesia yaitu tenun songket Basulam dan Sulam Suji Caia (Selendang Kotogadang) di gelaran fesyen show internasional.

Hanny Lovelly sendiri datang dengan dukungan PT Pegadaian yang berkolaborasi mengangkat pengrajin binaan PT Pegadaian yaitu kain songket Minangkabau Sulam Suji Caia (Selendang Kotogadang) yang berasal dari Sumatera Barat.

"Kain ini merupakan buah karya perempuan Kotogadang sejak tahun 1911 dan umumnya di gunakan untuk menghias permukaan," ujar Hanny dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (2/3/2023)

Sementara songket yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat sejak tahun 1960-an, memiliki berbagai jenis motif dengan masing-masing filosofinya.

Di baluti konsep desain yang moderen dan dipadukan dengan material polos serta aksesoris pendukung lainnya, kain songket Minangkabau menjadi sebuah karya fesyen yang indah penuh harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Sesuai dengan tema, kali ini yang di ambil dari bahasa sanskerta NAWASENA yg bermakna masa depan yang cerah.

"Harapan nya semoga karya kami bisa di terima di mancanegara sehingga pengrajin kain daerah bisa terus berkarya," ujar Hanny.

New York Indonesia Fashion Week 2023 sendiri menjadi rangkaian resmi Newyork Fashion Week yaitu New York Indonesia Fashion Week (NYIFW) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat belum lama ini.

Dala, perhelatan ini, Hanny Lovelly sukses membuat para undangan dari berbagai kalangan di New York antusias melihat para model yang tampil luar biasa.

Bahkan, Istri Duta Besar Indonesia untuk Amerika yang juga hadir, Ayu Heni Rosan, dan istri Duta Besar RI untuk perwakilan tetap PBB, Nur Indah Sari, sangat mengapresiasi karya Hanny Lovelly.

New York Indonesia Fashion Week (NYIFW) kali ini tampil sangat berbeda. Karena diselenggarakan di kapal pesiar yang mengelilingi Manhattan selama 4 jam.

Sedangkan seluruh desainer yang tampil, berasal dari Indonesia dan diorganisir oleh Yayasan Indonesia Fashion Arts and Festival (IFAF) dipimpin sang pendiri, Lina Marlina Ruzhan, istri Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Director Newyork Indonesia Fashion Week, Vanny Tousignant. (*)