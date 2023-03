Jadwal Liga 1 Pekan Ke-28, Persija Jakarta vs Persib Bandung Ditunda, PSM Makassar Lawan Persis Solo

TRIBUNJABAR.ID - Dalam jadwal Liga 1 pekan ke-28 ada dua laga yang ditunda, yakni Persija Jakarta vs Persib Bandung dan Persebaya Surabaya vs Arema FC.

Dalam jadwal Liga 1 pekan ke-28 tersebut laga Persija Jakarta vs Persib Bandung seharusnya digela di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (4/3/2023).

Namun, atas keputusan PT Liga Indonesia Baru, laga Persija Jakarta vs Persib Bandung ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Adapun laga Persebaya Surabaya vs Arema FC seharusnya digelar Minggu (5/3/2023) di Gelora Joko Samudro.

Laga tersebut ditunda karena terkait keamanan.

Dalam jadwal Liga 1 pekan ke-28, PSM Makassar yang nyaman berada di puncak klasemn bakal melawan Persis Solo.

PSM Makassar bakal menjamu Persis Solo di Gelora B. J. Habibie, Minggu (5/3/2023) pukul 15.00.

Jadwal Liga 1 Pekan ke-28

Kamis, 02 Maret 2023

Persita Tangerang vs PSS di Sleman Indomilk Arena, pukul 15.00

Jumat, 03 Maret 2023

Madura United FC vs Borneo FC Samarinda di Gelora Madura Ratu Pamelingan, pukul 15:00

Persikabo 1973 vs Bali United FC di Pakansari, pukul 17:00

Sabtu, 04 Maret 2023

Persik Kediri vs PS Barito Putera di Brawijaya, pukul 15:00

TUNDA: Persija Jakarta vs Persib Bandung

Minggu, 05 Maret 2023

PSM Makassar vs Persis Solo di Gelora B. J. Habibie, pukul 15.00

TUNDA: Persebaya Surabaya vs Arema FC

Rans Nusantara FC vs Dewa United FC di Pakansari, pukul 17:00 (*)

