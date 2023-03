FSAI Hadirkan Film-film Terbaik Australia dan Indonesia, Ini Dia Judul Film yang Bisa Ditonton

Merayakan 70 Tahun Program Beasiswa Australia di Indonesia, Kedutaan Besar Australia dan FSAI 2023 menggelar kegiatan Masterclass bersama Victoria Duckett (Associate Head of School of Communications and Creative Arts) dan dimoderasi oleh Marissa Anita di Kota Bandung, Rabu (1/3/2023).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Festival Sinema Australia Indonesia 2023 (FSAI) akan kembali hadir di bioskop- bioskop seluruh Indonesia mulai 24 Februari hingga 18 Maret 2023. FSAI akan menampilkan film-film terbaik dari Australia dan Indonesia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, mengatakan bahwa Australia terkenal secara global akan keahliannya di bidang perfilman.

"FSAI merupakan kesempatan luar biasa untuk berinteraksi dengan para ahli dan mendapatkan pengalaman terbaik dalam perfilman Australia dan Indonesia," ujar Penny dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (1/3/2023).

Festival tahun ini menampilkan tujuh film masterclass di tujuh kota yang diawali dengan pemutaran film pemenang penghargaan 'Sweet As' di Jakarta pada 18 Februari 2023.

Film remaja yang menggembirakan tentang sisi lain dari persahabatan, cinta pertama, dan menemukan jati diri di jalan yang jarang dilalui.

Film-film Australia lainnya yang akan diputar antara lain film drama biografi Penguin Bloom, Moon Rock for Monday, The Drover's Wife: The Legend of Molly Johnson, dan film komedi animasi Peter

Rabbit 2: The Runaway yang diproduksi bersama oleh studio animasi Australia, Animal Logic.

FSAI 2023 juga menampilkan dua film yang diproduseri oleh alumni Australia Mira Lesmana, yaitu drama menegangkan Paranoia dan kisah mudik Humba Dreams.

Memeriahkan momentum spesial ini, sekaligus perayaan 70 tahun perayaan program beasiswa Australia di Indonesia, FSAI 2023 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan eksklusif yang melibatkan alumni Australia, termasuk nonton film bersama dan kegiatan networking.

Kedutaan Besar Australia dan FSAI 2023 turut menyelenggarakan kegiatan Masterclass dengan tema tren produksi film virtual di Australia: pembuatan film di era perubahan bersama Victoria Duckett, Associate Head of School of Communications and Creative Arts, Deakin University, mengenai produksi film secara virtual yang telah mendorong pergeseran tren produksi film secara global.

Marissa Anita, aktris yang juga alumni Australia, juga akan bergabung dalam diskusi ini sebagai moderator yang diselenggarakan di Kota Bandung.

Selain Jakarta dan Bandung, FSAI juga akan akan diadakan di Surabaya, Makassar, Mataram, Yogyakarta, dan Tangerang Selatan.

Masterclass di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung akan dimoderasi oleh Marissa Anita. Untuk informasi lebih lanjut dan cara mendapatkan tiket gratis, kunjungi FSAI.id (*)