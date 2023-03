BRI Serahkan Sertifikat Halal Kepada UMKM Binaan

TRIBUNJABAR.ID, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Regional Office Bandung menyerahkan sertifikat halal kepada 50 UMKM binaan yang produknya telah memenuhi standarisasi halal nasional. Pemberian sertifikat halal ini, melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka terus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan skala bisnisnya.

Penandatanganan berita acara penyerahkan sertifikat halal oleh CEO Regional BRI Office Bandung Budhi Novianto.*

Penyerahkan sertifikat Halal kepada 50 UMKM binaan ini secara simbolis diserahkan langsung kepada lima perwakilan UMKM oleh CEO Regional BRI Office Bandung Budhi Novianto bersama Perwakilan Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Barat Dikdik Wardiyana, Regional Micro Banking Head RO Bandung Moch. Harsono, Branch Office Head BRI Cabang Setiabudi Ami Kurniawan di Rumah BUMN Bandung Jl. Jurang Kota Bandung, Rabu (1/3/23).

Regional Micro Banking Head RO Bandung Moch. Harsono menyerahkan sertifikat halal kepada perwakilan UMKM.*

Acara dihadiri Kabag. Ultramikro, Social Entrepreneurship & Incubation Lilik Sungkono, Dep. Head Logistic Jenderal Affair Humam Fauzi, Kordinator Rumah BUMN BRI Bandung Supriatna beserta staff.

Branch Office Head BRI Cabang Setiabudi Ami Kurniawan menyerahkan sertifikat halal kepada perwakilan UMKM.*

CEO Regional BRI Office Bandung Budhi Novianto dalam sambutannya mengatakan penyerahan sertifikat halal kepada 50 UMKM Binaan yang tersebar di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. “Penyerahan sertifikat halal ini merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya kami memberikan kepada klaster UMKM binaan BRI,”terang Budhi.

CEO Regional BRI Office Bandung Budhi Novianto didampingi Dep. Head Logistic Jenderal Affair Humam Fauzi dan Staff USI Uli melihat hasil produk-produk UMKM binaan di Rumah BUMN Bandung.*

Menurut Budhi, langkah ini sebagai komitmen BRI dalam menjawab kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengurusan sertifikat halal. Agar dapat mendorong UMKM dalam meningkatkan usahanya sehingga para pelaku UMKM ini bisa naik kelas.

Indah Aprilia perwakilan UMKM asal Bandung yang memproduksi usaha makanan dengan penuh rasa bahagia memperlihatkan sertifikat halal dari BRI.*

“Produk UMKM ini kami dorong memenuhi kreteria halal selain harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program sertifikat halal diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM, khususnya produk makanan dan minuman. BRI akan terus mendorong UMKM untuk bangkit bersama BRI agar semakin besar. Harapannya UMKM ini akan semakin banyak menciptakan lapangan kerja baru dan semakin menginspirasi masyarakat sekitar untuk tumbuh bersama memajukan ekonomi lokal,”ungkap Budhi.

Foto bersama dengan penuh bahagia para UMKM usai menerima sertifikat halal dari BRI.*

Sementara itu, perwakilan UMKM asal Bandung Indah Aprilia dan Kessa Kresnan menyampaikan terimakasih kepada BRI. Karena dengan diberikan sertifikat halal ini usahanya sangat terbantu. “Sebab dalam praktek dilapangan khususnya untuk produk-produk makanan harus memiliki legalitas. Apalagi ada wacana dari pemerintah pada tahun 2024, semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal,” kata Indah dengan senyum bahagiannya usai menerima sertifikat halal dari BRI.

Rumah BUMN BRI

Rumah BUMN BRI secara nasional ada 53, Rumah BUMN BRI RO Bandung memiliki 3 Rumah BUMN yang berada di Jl. Jurang No. 50 Bandung, Jl. R. Ikik Wiradikarta No. 09 Tasikmalaya, dan Jl. KK. Singawinata No. 55 Purwakarta. Para UMKM yang sudah tergabung di Rumah BUMN RO Bandung sekitar 10.000 UMKM, Tahun 2022 sekitar 6.164 UMKM baru, 523 pelatihan dan ada sekitar 77 UMKM Eksport (Go Digital).

“Saat ini, Rumah BUMN Kota Bandung masuk nominasi BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMS 2023) Kategori Rumah BUMN Terbaik dan Fasilitator Rumah BUMN Terbaik Program Kementerian BUMN – Staff Khusus III Menteri BUMN. BCOMSS merupakan program apresiasi/penganugerahan dibidang komunikasi dan program keberlanjutan,”kata Kordinator Rumah BUMN BRI Bandung Supriatna.

“Selain itu, Rumah BUMN mempunyai 5 fungsi, yaitu: Pertama, sebagai Pengembangan UMKM membina UMKM dimulai dari Go Modern (Memodernisasi Usaha), Go Digital (Digital Usaha Digital Apps dan Sosmed), Go Online (Digital) dan Go Global (Ekspor). Kedua, Basecamp Millennials yaitu Rumah BUMN berperan dalam mengelola, mendidik, dan membingbing millennials untuk menjadi entrepreneurs.

Ketiga, Coworking Space, Rumah BUMN berperan menjadi tempat berkumpulnya komunitas UMKM dan Mllennials untuk belajar dan sharing bisnis dengan dukungan akses internet terbaik. Keempat, Informasi Tanggap Bencana, Rumah BUMN berperan sebagai media kordinasi dengan satgas bencana setempat. Dan Kelima, Program Kemitraan dan KUR, Rumah BUMN berperan sebagai pusat informasi kemitraan dan KUR,”jelas Supriatna.*