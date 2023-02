Si Jalak Harupat Masih dalam Direnovasi, Gaung Piala Dunia-U 20 di Kabupaten Bandung Belum Terasa

Tribun Jabar/ Lutfi AM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Piala Dunia U-20 akan digelar sekitar dua bulan lebih lagi. Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu venue-nya.

Stadion kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung itu masih dalam perbaikan sebab banyak hal yang harus diperbaiki, ditambah, atau dihilangkan, mengikuti standar stadion yang diminta oleh FIFA.

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Kawaludin, progres renovasi stadion berjalan on the track.

"Waktu menjadi tantangan, dalam waktu terbatas, dituntut semua yang dipersyaratkan sudah selesai, kini on progress dan on the track," kata Kawaludin dalam acara dialog Piala Dunia U-20 yang digelar oleh PWI Kabupaten Bandung, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, di Soreang, Selasa (28/2/2023).

Walau demikian, Kawaludin, mengaku optimistis renovasi bisa selesai tepat waktu.

Adapun renovasi stadion ditargetkan selesai bulan Maret.

"Memang banyak hal yang menurut kita tak masalah, tapi dipermasalahkan oleh FIFA, maka kami juga mengikutinya," kata Kawaludin.

Kawaludin mengatakan, seperti halnya di trek joging, menurutnya sudah tak masalah.

"Namun, oleh FIFA harus diperbaiki, jadi itu harus menggunakan rumput sintetis, begitu juga terkait adanya beton drainase dekat lapangan itu harus ditutupi oleh rumput sintetis," tuturnya.

Kawaludin mengungkapkan, lapangan yang harus ada gorong-gorong atau drainasenya itu sudah selesai.

"Kegunaannya supaya air tidak menggenang. Saya juga sudah melihatnya saat hujan besar dan memang jadi tidak ada genangan di sana," ujar dia.

Selain itu juga terdapat sarana dan prasarana lain, yang diperbaiki, disesuai dengan FIFA, begitu juga di luar stadionnya.

Wartawan senior Didi Mainaki mengatakan, ditunjuknya Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai venue Piala Dunia U-20 menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi warga Kabupaten Bandung.

"Kalau standar FIFA stadionnya pasti, pada saatnya bisa selesai," kata Didi, yang telah memiliki segudang pengalaman liputan olahraga, khususnya sepak bola, hingga Piala Dunia.

Namun, hingga kini gaung Piala Dunia U-20 di tengah masyarakat Kabupaten Bandung, belum nampak.

"Perlu sosialisasi lebih gencar, supaya masyarakat turut berpartisipasi dan merasakan kemeriahan, mengingat penyelenggaraan sebentar lagi," ucapnya. (*)