Sambut HUT Perdana, Holding BUMN Pertahanan Perkuat Kolaborasi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Holding Industri Pertahanan Indonesia (DEFEND ID) menggelar rangkaian acara peringatan HUT DEFEND ID yang jatuh pada 2 Maret 2023. Peringatan perdana ini akan dimeriahkan oleh beragam kegiatan, mulai dari DEFEND ID CUP 2023, DEFEND ID PEDULI hingga DEFEND ID Goes To Campus yang diselenggarakan secara maraton sejak 27 Februari 2023.

Ketua Panitia HUT DEFEND ID, Suhendra Yusuf RPN yang juga Direktur Teknologi & Pengembangan PT DAHANA menuturkan, HUT Perdana ini merupakan momentum spesial dalam fase pembentukan holding. Nanti juga akan digelar publikasi pencapaian holding selama satu tahun pertama ini.

“Rangkaian program acara dikemas dalam spirit tema ‘Stronger Collaboration for Excellent Performance’ meliputi DEFEND ID CUP 2023 untuk mempererat kebersamaan dan soliditas anggota Holding DEFEND ID, juga program DEFEND ID PEDULI sebagai bentuk keberpihakan terhadap pembangunan lingkungan, sosial dan masyarakat serta DEFEND ID Goes To Campus sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan,” ungkap Suhendra (28/02).

Suhendra juga menerangkan, DEFEND ID CUP 2023 diperebutkan oleh PT Len Industri (Persero) selaku induk holding, PT PINDAD, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL ndonesia, dan PT DAHANA selaku anggota. Selain itu, turut serta juga anak perusahaan seperti Len Telekomunikasi Indonesia (LTI), Len Railways System (LRS), ELTRAN Indonesia, Surya Energi Indotama (SEI), dan PINDAD Enjiniring Indonesia (PEI).

Kesepuluh perusahaan akan memperebutkan gelar juara di lima cabang olahraga yang terdiri dari, Catur, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Basket, dan Mini Soccer. Untuk pertandingan Catur akan digelar secara online melalui aplikasi Lichess pada babak penyisihan, dan final (16 besar) akan digelar secara offline pada tanggal 2 Maret.

Sementara pertandingan Tenis Meja dan Bulu Tangkis akan digelar di Bale DAHANA pada 2 Maret, pertandingan Basket di venue yang sama pada tanggal 3 Maret. Sedangkan pertandingan Mini Soccer akan digelar pada 2 Maret di PT PINDAD.

Sementara untuk program DEFEND ID PEDULI diisi dengan pelatihan "Digitalisasi UMK", penanaman pohon, dan pemberian bantuan. Untuk DEFEND ID Goes To Campus, akan hadir di Universitas Widyatama Cikutra Bandung.

“Semoga kegiatan ini semakin merekatkan hubungan antar perusahaan anggota Holding DEFEND ID, dan memberikan dampak bagi kinerja tangguh karyawan untuk mewujudkan cita-cita holding masuk sebagai Top 50 perusahaan pertahanan, serta menjadi lokomotif kemandirian Alutsista nasional,” pungkas Suhendra.