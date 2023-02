Persib Bandung Makin Sulit Kejar Gelar Juara, Bobotoh Semangati Luis Milla Percayakan Musim Depan

TRIBUNJABAR.ID - Pendukung klub sepak bola Persib Bandung, Bobotoh tetap memberikan dukungan pada Luis Milla meski gelar jaura makin sulit digapai.

Persib Bandung memang mengalami performa yang naik dan turun selama berjalannnya Liga 1 2022/2023 ini.

Sebagaimana diketahui Persib Bandung sempat terpuruk bahkan jatuh ke jurang degradasi saat mengawali musim.

Namun sejak kehadiran Luis Milla, Persib Bandung perlahan berbenah dan bangkit.

Bahkan Persib Bandung berhasil mencetak rekor 15 laga tak terkalahkan.

Tak heran, para Bobotoh sangat berharap Persib Bandung bisa juara di bawah kepemimpinan Luis Milla.

Namun kini harapan tersebut semakin jauh dari genggaman setelah Persib Bandung kalah dari Barito Putera dengan skor 1-2 pada pekan ke-27, Senin (27/2/2023).

Pemain Persib Bandung, David Da Silva (kiri) melepaskan tembakan ke gawang Barito Putera dalam lanjutan Liga 1 pekan 27 di Stadion Demang Lehman, Senin (27/2/2023) sore. Persib Bandung kalah 2-1 setelah Teja Paku Alam dikartu merah di penghujung babak I. (BanjarmasinPost/Aya Sugianto) (BanjarmasinPost/Aya Sugianto)

Hasil tersebut membuat Persib Bandung tertahan di posisi kedua klasemen dengan skor 52.

Sementara di puncak klasemen ada PSM Makassar yang kokoh dengan raihan 56 poin.

Dengan 8 laga tersisa, akan sulit bagi Persib Bandung mengejar ketertinggalnnya untuk menyalip PSM Makassar.

Meski demikian, para Bobotoh mengaku merasa Luis Milla tidak gagal sebagai pelatih Persib Bandung.

Seperti yang bisa terlihat dalam unggahan terakhir Luis Milla di Instagram miliknya.

Pelatih asal Spanyol itu mengunggah ungkapan permohonan maaf kepada para Bobotoh karena belum mampu membawa kemenangan saat bertandang ke Barito Putera.

"Today we didn't get the result we wanted (hari ini kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan)," tulis Luis Milla dalam Instagram resminya dikutip pada Selasa (28/2/2023).